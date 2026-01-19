В Харькове 70-летняя женщина погибла во время катания с горки на тюбинге

По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате травм, полученных во время катания с горки.

В Немышлянском районе Харькова 70-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, катаясь с горки на тюбинге. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Тело погибшей находилось на снегу, рядом с местом происшествия полицейские обнаружили тюбинг.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 2 Харьковского районного управления. Правоохранители осмотрели место, опросили свидетелей и установили личность погибшей.

Судебно-медицинский эксперт при первичном осмотре тела не обнаружил видимых телесных повреждений. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате травм, полученных во время катания с горки.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой «несчастный случай». Полиция продолжает выяснять детали трагического инцидента.

