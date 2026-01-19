У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання із гірки на тюбінгу

За даними судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок травм, отриманих під час катання з гірки.

У Немишлянському районі Харкова 70-річна жінка отримала травми, несумісні з життям, катуючись із гірки на тюбінгу. Про це повідомила поліція Харківщини.

Тіло загиблої знаходилося на снігу, поруч із місцем події поліцейські виявили тюбінг.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції № 2 Харківського районного управління. Правоохоронці оглянули місце, опитали свідків і встановили особу загиблої.

Судово-медичний експерт під час первинного огляду тіла не виявив видимих тілесних ушкоджень. Попередньо встановлено, що смерть настала внаслідок травм, отриманих під час катання з гірки.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою «нещасний випадок». Поліція продовжує зʼясовувати деталі трагічного інциденту.

