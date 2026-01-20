В Ровно предприниматель незаконно достроил два яруса в арендованном помещении — что решил суд

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд признал незаконным выделение частному обществу части здания в центре Ровно стоимостью 2,7 миллиона гривен.

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу Ровенской областной прокуратуры, поданную в интересах государства от имени Министерства образования и науки Украины.

Суд отменил решение Хозяйственного суда Ровенской области, которым частному обществу была выделена часть здания в центральной части Ровно стоимостью 2,7 миллиона гривен. Об этом сообщили в прокуратуре.

Как выяснилось, в 2001 году предприятие арендовало актовый зал и холл общей площадью 650,8 квадратного метра в доме на улице Замковой в Ровно с целью реконструкции и обустройства торгового помещения.

В дальнейшем арендатор осуществил неотделимые улучшения, построив два дополнительных этажа в арендованной части здания, а впоследствии в судебном порядке оформил право собственности именно на эти достроенные ярусы.

После этого общество подало новый иск, в котором просило выделить ему долю из здания, однако уже не достроенные помещения, а другие площади, на которые оно не имело права собственности.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, однако прокуратура обжаловала это решение, указав на нарушение законодательства. Апелляционный суд поддержал позицию прокурора, отметив, что передача помещений стоимостью 2,7 миллиона гривен была незаконной, поскольку они являются государственной собственностью и находятся в ведении Министерства образования и науки Украины, которое вообще не было привлечено к рассмотрению дела.

Также суд подчеркнул, что это имущество не могло быть отчуждено в соответствии с требованиями Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества».

Решение апелляционного суда вступило в законную силу с момента его оглашения.

