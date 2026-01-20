  1. В Украине

В Ровно предприниматель незаконно достроил два яруса в арендованном помещении — что решил суд

10:00, 20 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Северо-западный апелляционный хозяйственный суд признал незаконным выделение частному обществу части здания в центре Ровно стоимостью 2,7 миллиона гривен.
В Ровно предприниматель незаконно достроил два яруса в арендованном помещении — что решил суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу Ровенской областной прокуратуры, поданную в интересах государства от имени Министерства образования и науки Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суд отменил решение Хозяйственного суда Ровенской области, которым частному обществу была выделена часть здания в центральной части Ровно стоимостью 2,7 миллиона гривен. Об этом сообщили в прокуратуре.

Как выяснилось, в 2001 году предприятие арендовало актовый зал и холл общей площадью 650,8 квадратного метра в доме на улице Замковой в Ровно с целью реконструкции и обустройства торгового помещения.

В дальнейшем арендатор осуществил неотделимые улучшения, построив два дополнительных этажа в арендованной части здания, а впоследствии в судебном порядке оформил право собственности именно на эти достроенные ярусы.

После этого общество подало новый иск, в котором просило выделить ему долю из здания, однако уже не достроенные помещения, а другие площади, на которые оно не имело права собственности.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, однако прокуратура обжаловала это решение, указав на нарушение законодательства. Апелляционный суд поддержал позицию прокурора, отметив, что передача помещений стоимостью 2,7 миллиона гривен была незаконной, поскольку они являются государственной собственностью и находятся в ведении Министерства образования и науки Украины, которое вообще не было привлечено к рассмотрению дела.

Также суд подчеркнул, что это имущество не могло быть отчуждено в соответствии с требованиями Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества».

Решение апелляционного суда вступило в законную силу с момента его оглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП приостановил увольнение в отставку судьи Александра Пелиха, подозреваемого в получении неправомерной выгоды

В ВСП имеются дисциплинарные жалобы относительно судьи Пелиха, которые в настоящее время находятся на стадии предварительной проверки и определены приоритетными.

Залог как граница свободы: апелляционный суд в Тернополе определил баланс между риском и правом

Суд подчеркнул: денежное обеспечение должно быть гарантией надлежащего поведения, а не формальной альтернативой аресту.

В Украине предлагают упростить увольнение работников на ВОТ и в зонах боевых действий

Работодателям разрешат увольнять работников без риска юридической ответственности.

Финансовая помощь и социальные гарантии: что предлагают изменить для гражданских, освобожденных из плена

Для семей лиц, которые были лишены свободы из-за войны, могут ввести дополнительные социальные гарантии.

Спортивные объекты теперь будут сдаваться в почасовую аренду: что меняет новый закон

Государственные и коммунальные учреждения теперь могут предоставлять спортивные объекты во временное пользование без заключения аренды.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]