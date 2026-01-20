  1. В Україні

У Рівному підприємець незаконно добудував два яруси в орендованому приміщенні — що вирішив суд

10:00, 20 січня 2026
Північно-західний апеляційний господарський суд визнав незаконним виділення приватному товариству частини будівлі в центрі Рівного вартістю 2,7 мільйона гривень.
Північно-західний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу Рівненської обласної прокуратури, подану в інтересах держави від імені Міністерства освіти і науки України.

Суд скасував рішення Господарського суду Рівненської області, яким приватному товариству було виділено частину будівлі в центральній частині Рівного вартістю 2,7 мільйона гривень. Про це розповіли у прокуратурі.

Як з’ясувалося, у 2001 році підприємство орендувало актову залу та хол загальною площею 650,8 квадратного метра в будинку на вулиці Замковій у Рівному з метою реконструкції та облаштування торговельного приміщення.

Надалі орендар здійснив невід’ємні поліпшення, збудувавши два додаткові поверхи в орендованій частині будівлі, а згодом у судовому порядку оформив право власності саме на ці добудовані яруси.

Після цього товариство подало новий позов, у якому просило виділити йому частку з будівлі, однак уже не добудовані приміщення, а інші площі, на які воно не мало права власності.

Суд першої інстанції позов задовольнив, проте прокуратура оскаржила це рішення, вказавши на порушення законодавства. Апеляційний суд підтримав позицію прокурора, зазначивши, що передача приміщень вартістю 2,7 мільйона гривень була незаконною, оскільки вони є державною власністю та перебувають у віданні Міністерства освіти і науки України, яке взагалі не було залучене до розгляду справи.

Також суд наголосив, що це майно не могло бути відчужене відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Рішення апеляційного суду набрало законної сили з моменту його проголошення.

