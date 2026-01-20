Как действовать военнослужащему в случае утраты военного билета: разъяснения ТЦК

Пошаговый алгоритм действий, перечень документов и ключевые условия восстановления военного билета.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае утраты военного билета для военнослужащего действует четко определенный алгоритм действий. В Волынском областном ТЦК и СП разъяснили, какие документы необходимо подать, кто инициирует служебное расследование и почему без него невозможно получить новый военный билет.

Что делать?

1. Подайте рапорт на имя непосредственного командира с указанием обстоятельств утраты билета.

2. Добавьте к рапорту: копию паспорта, фото 3×4, копию или фото военного билета (если сохранилось).

3. Командир назначает служебное расследование — продолжительность до 2 месяцев.

4. После завершения расследования командир обращается в РТЦК и СП с официальным запросом на выдачу нового билета.

Срок выдачи нового военного билета законом не определен, однако без проведения служебного расследования получить его невозможно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.