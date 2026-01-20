  1. В Україні

Як діяти військовослужбовцю у разі втрати військового квитка: роз’яснення ТЦК

14:48, 20 січня 2026
Покроковий алгоритм дій, перелік документів і ключові умови відновлення військового квитка.
Як діяти військовослужбовцю у разі втрати військового квитка: роз’яснення ТЦК
У разі втрати військового квитка для військовослужбовця діє чітко визначений алгоритм дій. У Волинському обласному ТЦК та СП пояснили, які документи потрібно подати, хто ініціює службове розслідування та чому без нього неможливо отримати новий військовий квиток.

Що робити?

1. Подайте рапорт на ім’я безпосереднього командира із зазначенням обставин втрати квитка.

2. Додайте до рапорту: копію паспорта, фото 3×4, копію або фото військового квитка (якщо залишилося).

3. Командир призначає службове розслідування — тривалість до 2 місяців.

4. Після завершення розслідування командир звертається до РТЦК та СП з офіційним запитом на видачу нового квитка.

Строк видачі нового військового квитка законом не визначений, але без проведення службового розслідування отримати його неможливо.

ЗСУ військові армія військовослужбовці ТЦК військовий облік

