Как сохранить тепло в доме при отсутствии света и отопления — советы

17:39, 20 января 2026
Простые и эффективные советы, которые помогут уберечь тепло в доме во время блекаутов и перебоев с отоплением.
Как сохранить тепло в доме при отсутствии света и отопления — советы
Фото: Depositphotos
В Министерстве внутренних дел напомнили базовые правила, которые помогут сохранить тепло в жилье в случае отключения электроэнергии и отопления. Рекомендации направлены на минимизацию потерь тепла и поддержание безопасности в холодный период.

В частности, в МВД советуют находиться в одной, желательно самой маленькой комнате, не пытаясь обогреть всю квартиру. Окна и двери следует плотно закрывать, а при возможности — дополнительно утеплять одеялами или коврами.

Также рекомендуется одеваться в несколько тонких слоев одежды, поскольку воздух между ними лучше удерживает тепло. Отдельное внимание стоит уделить теплым носкам, шарфу и головному убору. Для локального обогрева можно использовать грелку с теплой водой или наполненную теплой водой пластиковую бутылку.

В МВД подчеркивают, что длительное пребывание без движения способствует переохлаждению, поэтому легкая физическая активность поможет поддерживать тепло тела.

Отдельно в ведомстве предостерегают от использования генераторов в помещениях. Угарный газ, который выделяется во время их работы, является смертельно опасным и может привести к отравлению.

Как сообщали в КГГА, после атаки врага на столицу прошлой ночью без тепла в Киеве оставались 4 тысячи многоэтажных домов по состоянию на 16:00 20 января. В более чем 1 600 жилых домов коммунальные службы подали теплоноситель.

