Як зберегти тепло в оселі під час відсутності світла й опалення – поради

У Міністерстві внутрішніх справ нагадали базові правила, які допоможуть зберегти тепло в домівці у разі відключення електроенергії та опалення. Рекомендації спрямовані на мінімізацію втрат тепла та підтримання безпеки в холодний період.

Зокрема, у МВС радять перебувати в одній, бажано найменшій кімнаті, не намагаючись обігріти всю квартиру. Вікна та двері слід щільно зачиняти, а за можливості — додатково утеплювати ковдрами чи килимами.

Також рекомендується одягатися у кілька тонких шарів одягу, адже повітря між ними краще утримує тепло. Окрему увагу варто приділити теплим шкарпеткам, шарфу та головному убору. Для локального обігріву можна використовувати грілку з теплою водою або наповнену теплою водою пластикову пляшку.

У МВС наголошують, що тривале сидіння без руху сприяє переохолодженню, тому легка фізична активність допоможе підтримати тепло тіла.

Окремо у відомстві застерігають від використання генераторів у приміщеннях. Чадний газ, який виділяється під час їх роботи, є смертельно небезпечним і може призвести до отруєння.

Як повідомляли у КМДА, після атаки ворога на столицю минулої ночі без тепла у Києві залишалося 4 тисячі багатоповерхівок станом на 16:00 20 січня. У понад 1 600 житлових будинків комунальники подали теплоносій.

