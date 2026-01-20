Возле Мукачево произошло землетрясение
20:26, 20 января 2026
По классификации землетрясений оно относится к слабо ощутимым.
Фото: ukrinform.com
Во вторник, 20 января, в Мукачевском районе Закарпатской области было зафиксировано землетрясение. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
«20 января 2026 года в 18:52:15 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе города Мукачево Закарпатской области магнитудой 2,4 (по шкале Рихтера) на глубине 9 км», — говорится в заявлении.
Отмечается, что по классификации землетрясений оно относится к слабо ощутимым.
