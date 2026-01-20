Біля Мукачева стався землетрус

За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних.

У вівторок, 20 січня, у Мукачівському районі Закарпатської області зафіксовано землетрус. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

«20 січня 2026 року о 18:52:15 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі міста Мукачево Закарпатської області, магнітудою 2,4 (за шкалою Ріхтера), на глибині 9 км», - йдеться у заяві.

Зазначається, що за класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.

