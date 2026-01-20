Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью, но в отдельных районах еще сохраняется пониженное давление, — Алексей Кулеба

По словам Алексея Кулебы, специалисты работают над стабилизацией системы водоснабжения.

В Киеве продолжается восстановление теплоснабжения после массированной российской атаки, а водоснабжение восстановлено полностью. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, в настоящее время без тепла остаются жители более 4 тысяч жилых домов.

«После обстрела теплоснабжение было остановлено почти в половине многоэтажек, подключенных к централизованной системе», — сказал он.

Чтобы ускорить восстановление, в столице работают дополнительные 68 аварийных бригад:

— 43 от «Укрзализныци»;

— 25 из других регионов Украины.

«Для опорных больниц, родильных домов и Пунктов несокрушимости привлекаем мобильные котельные.

Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью. Но в отдельных районах еще сохраняется пониженное давление, поэтому на верхние этажи вода может не доходить. Специалисты работают над стабилизацией системы, ожидаем выравнивания ситуации до конца суток», — заявил Кулеба.

Также он добавил, что в Киеве работают 1 335 Пунктов несокрушимости, еще 90 дополнительно развернуты подразделениями ГСЧС.

