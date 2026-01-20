Водопостачання в Києві відновлено повністю, але в окремих районах ще є знижений тиск, — Олексій Кулеба

За словами Олексія Кулеби, фахівці працюють над стабілізацією системи водопостачання.

У Києві триває відновлення тепла після масованої російської атаки, а водопостачання відновлено повністю. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, наразі без тепла залишаються мешканці понад 4 тисяч житлових будинків.

«Після обстрілу теплопостачання було зупинене майже в половині багатоповерхівок, підключених до централізованої системи», - сказав він.

Щоб пришвидшити відновлення, у столиці працюють додаткових 68 аварійних бригад:

- 43 від «Укрзалізниці»

- 25 з інших регіонів України

«Для опорних лікарень, пологових будинків і Пунктів Незламності залучаємо мобільні котельні.

Водопостачання в Києві відновлено повністю. Але в окремих районах ще зберігається знижений тиск, тому на верхні поверхи вода може не доходити. Фахівці працюють над стабілізацією системи, очікуємо вирівнювання ситуації до кінця доби», - заявив Кулеба.

Також він додав, що у Києві працюють 1 335 Пунктів Незламності, ще 90 додатково розгорнуті підрозділами ДСНС.

