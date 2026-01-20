Водопостачання в Києві відновлено повністю, але в окремих районах ще є знижений тиск, — Олексій Кулеба
У Києві триває відновлення тепла після масованої російської атаки, а водопостачання відновлено повністю. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, наразі без тепла залишаються мешканці понад 4 тисяч житлових будинків.
«Після обстрілу теплопостачання було зупинене майже в половині багатоповерхівок, підключених до централізованої системи», - сказав він.
Щоб пришвидшити відновлення, у столиці працюють додаткових 68 аварійних бригад:
- 43 від «Укрзалізниці»
- 25 з інших регіонів України
«Для опорних лікарень, пологових будинків і Пунктів Незламності залучаємо мобільні котельні.
Водопостачання в Києві відновлено повністю. Але в окремих районах ще зберігається знижений тиск, тому на верхні поверхи вода може не доходити. Фахівці працюють над стабілізацією системи, очікуємо вирівнювання ситуації до кінця доби», - заявив Кулеба.
Також він додав, що у Києві працюють 1 335 Пунктів Незламності, ще 90 додатково розгорнуті підрозділами ДСНС.
