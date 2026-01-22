  1. В Украине

Упрощение ведения бизнеса и «зеленые» технологии – Украина и Швейцария подписали меморандум об экономической устойчивости

19:54, 22 января 2026
Документ предусматривает уменьшение регуляторной нагрузки, модернизацию предприятий и внедрение стандартов ЕС.
Украина и Швейцария подписали Меморандум о взаимопонимании, которым официально начата реализация программы экономической устойчивости «Конкурентоспособность для восстановления Украины 2026-2030».

Документ подписали министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и делегат Федерального совета по делам Украины Жак Гербер от Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам. Подписание состоялось в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Приоритеты сотрудничества

По словам Алексея Соболева, программа направлена на повышение конкурентоспособности украинских малых и средних предприятий и их интеграцию в европейские и глобальные цепочки добавленной стоимости. Среди ключевых секторов определены агробизнес и пищевая переработка, устойчивое строительство, деревообработка, машиностроение и IT.

Четыре стратегических направления программы

Меморандум предусматривает работу по четырем направлениям:

– упрощение условий ведения бизнеса путем совершенствования нормативной базы, цифровизации госуслуг и уменьшения регуляторной нагрузки;

– усиление институциональной способности бизнес-объединений и региональных агентств развития;

– модернизация предприятий путем технической помощи для внедрения «зеленых» технологий, автоматизации и стандартов ЕС;

– развитие человеческого капитала в сотрудничестве с Международной организацией труда, с акцентом на привлечение ветеранов, женщин и внутренне перемещенных лиц.

Региональный охват и синхронизация со стратегиями

Программа охватит 10 областей Украины, где уже действуют региональные агентства развития, а также регионы, вовлеченные в другие проекты, финансируемые Швейцарией. Предусматривается создание рабочих мест и поддержка восстановления общин непосредственно на местах. Программа согласована с государственными стратегиями и планом Ukraine Facility.

бизнес Украина технологии Швейцария

