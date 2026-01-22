Спрощення ведення бізнесу та «зелені» технології – Україна і Швейцарія підписали меморандум про економічну стійкість

Документ передбачає зменшення регуляторного навантаження, модернізацію підприємств і впровадження стандартів ЄС.

Україна та Швейцарія підписали Меморандум про взаєморозуміння, яким офіційно розпочато реалізацію програми економічної стійкості «Конкурентоспроможність для відновлення України 2026-2030».

Документ підписали міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев і делегат Федеральної ради у справах України Жак Гербер від Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань. Підписання відбулося в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Пріоритети співпраці

За словами Олексія Соболева, програма спрямована на підвищення конкурентоспроможності українських малих і середніх підприємств та їхню інтеграцію до європейських і глобальних ланцюгів доданої вартості. Серед ключових секторів визначено агробізнес і харчову переробку, стале будівництво, деревообробку, машинобудування та IT.

Чотири стратегічні напрями програми

Меморандум передбачає роботу за чотирма напрямами:

– спрощення умов ведення бізнесу через удосконалення нормативної бази, цифровізацію держпослуг і зменшення регуляторного навантаження;

– посилення інституційної спроможності бізнес-об’єднань і регіональних агенцій розвитку;

– модернізацію підприємств шляхом технічної допомоги для впровадження «зелених» технологій, автоматизації та стандартів ЄС;

– розвиток людського капіталу у співпраці з Міжнародною організацією праці, з акцентом на залучення ветеранів, жінок і внутрішньо переміщених осіб.

Регіональне охоплення та синхронізація зі стратегіями

Програма охопить 10 областей України, де вже діють Регіональні агентства розвитку, а також регіони, залучені до інших проєктів, що фінансуються Швейцарією. Передбачається створення робочих місць і підтримка відновлення громад безпосередньо на місцях. Програма узгоджена з державними стратегіями та планом Ukraine Facility.

