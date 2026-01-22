Оклады от 29 до 37 тысяч грн — Верховный Суд сообщил о наличии ряда вакантных должностей
Верховный Суд объявил отбор на вакантные должности в Аппарате Суда.
Суд ищет специалистов:
Судебная аналитика
Задачи:
▪️ подготовка аналитических материалов по результатам изучения и обобщения судебной практики кассационных судов и Большой Палаты ВС;
▪️ анализ правовых позиций Верховного Суда с целью обеспечения единства судебной практики;
▪️ анализ дел, переданных на рассмотрение Большой Палаты ВС, и результатов их рассмотрения.
Условия: должность государственной службы категории «В», должностной оклад — 37 973 грн + до 30 % премии, доплаты за ранг и выслугу лет.
Судебная практика ЕСПЧ и Суда ЕС
Задачи:
▪️ анализ проблемных вопросов применения национального законодательства;
▪️ подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Украины в связи с выявленными пробелами или недостатками;
▪️ исследование и обобщение зарубежного опыта по актуальным вопросам судопроизводства;
▪️ мониторинг применения национальными судами практики ЕСПЧ и Суда ЕС;
▪️ анализ и систематизация практики ЕСПЧ и Суда ЕС по делам, находящимся в производстве Верховного Суда.
Условия: должность государственной службы категории «В», должностной оклад — 37 973 грн + до 30 % премии, доплаты за ранг и выслугу лет.
Претензионно-правовая работа
Задачи:
▪️ представительство (самопредставительство) интересов Верховного Суда в судах и органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях, организациях;
▪️ участие в организации правовой работы и юридическом обеспечении деятельности Верховного Суда как юридического лица публичного права.
Условия: должность государственной службы категории «В», должностной оклад — 37 973 грн + до 30 % премии, доплаты за ранг и выслугу лет.
Техническая защита и киберзащита
Задачи:
▪️ формирование и реализация политик информационной безопасности;
▪️ создание и контроль систем защиты информации;
▪️ контроль за расследованием случаев нарушения политики информационной безопасности;
▪️ выявление и реагирование на киберинциденты и кибератаки, устранение их последствий;
▪️ разработка и внедрение профилактических, организационных и образовательных мероприятий в сфере кибербезопасности и киберзащиты.
Условия: должность государственной службы категории «В», должностной оклад — 37 973 грн + до 30 % премии, доплаты за ранг и выслугу лет.
Коммуникационная деятельность
Задачи:
▪️ информационное сопровождение деятельности Верховного Суда;
▪️ подготовка публикаций о судебных решениях и публичных выступлениях судей;
▪️ взаимодействие со СМИ;
▪️ организация публичных мероприятий в Верховном Суде.
Условия: должность государственной службы категории «В», должностной оклад — 37 973 грн + до 30 % премии, доплаты за ранг и выслугу лет.
Литературное редактирование
Задачи:
▪️ редактирование и корректура проектов документов;
▪️ контроль соблюдения требований к оформлению документов в соответствии с Инструкцией по делопроизводству ВС и государственными стандартами.
Условия: должность государственной службы категории «В», должностной оклад — 37 973 грн + до 30 % премии, доплаты за ранг и выслугу лет.
Консультант суда (секретариат Кассационного административного суда в составе ВС)
Задачи:
▪️ обработка дел, жалоб, заявлений и дополнительных документов к ним, распределенных на рассмотрение судьи;
▪️ подбор законодательства и судебной практики, необходимых для рассмотрения дела;
▪️ подготовка проектов судебных решений и иных процессуальных документов.
Условия: должность государственной службы категории «В», должностной оклад — 29 184 грн + до 30 % премии, доплаты за ранг и выслугу лет.
Помощники судей
Задачи:
▪️ обеспечение выполнения судьей полномочий по осуществлению правосудия;
▪️ участие в подготовке и организационном обеспечении судебного процесса;
▪️ обеспечение реализации судьей полномочий по анализу судебной практики и ее обобщению;
▪️ обеспечение осуществления судьей иных полномочий, предусмотренных законодательством Украины.
Условия: патронатная служба, оклад — 35 999 грн + премия, надбавка за интенсивность труда, надбавка за выполнение особо важной работы, доплата за выслугу лет.
«Если вы чувствуете, что можете быть полезны на других участках работы в Аппарате Верховного Суда, мы с удовольствием ознакомимся с вашими резюме и предложениями!
Требования к кандидатам:
▪️ гражданство Украины;
▪️ свободное владение государственным языком;
▪️ высшее образование и соответствующий профессиональный опыт;
▪️ для помощников судей — стаж работы в сфере права не менее трех лет.
Резюме и мотивационное письмо направляйте на адрес [email protected]
с указанием названия должности в теме письма. Лучшие кандидаты будут приглашены на собеседование.
Направляя резюме, вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Украины», — добавили в ВС.
