Оклады от 29 до 37 тысяч грн — Верховный Суд сообщил о наличии ряда вакантных должностей

Верховный Суд ищет ряд специалистов.

Верховный Суд объявил отбор на вакантные должности в Аппарате Суда.

Суд ищет специалистов:

Судебная аналитика

Задачи:

▪️ подготовка аналитических материалов по результатам изучения и обобщения судебной практики кассационных судов и Большой Палаты ВС;

▪️ анализ правовых позиций Верховного Суда с целью обеспечения единства судебной практики;

▪️ анализ дел, переданных на рассмотрение Большой Палаты ВС, и результатов их рассмотрения.

Условия: должность государственной службы категории «В», должностной оклад — 37 973 грн + до 30 % премии, доплаты за ранг и выслугу лет.

Судебная практика ЕСПЧ и Суда ЕС

Задачи:

▪️ анализ проблемных вопросов применения национального законодательства;

▪️ подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Украины в связи с выявленными пробелами или недостатками;

▪️ исследование и обобщение зарубежного опыта по актуальным вопросам судопроизводства;

▪️ мониторинг применения национальными судами практики ЕСПЧ и Суда ЕС;

▪️ анализ и систематизация практики ЕСПЧ и Суда ЕС по делам, находящимся в производстве Верховного Суда.

Условия: должность государственной службы категории «В», должностной оклад — 37 973 грн + до 30 % премии, доплаты за ранг и выслугу лет.

Претензионно-правовая работа

Задачи:

▪️ представительство (самопредставительство) интересов Верховного Суда в судах и органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях, организациях;

▪️ участие в организации правовой работы и юридическом обеспечении деятельности Верховного Суда как юридического лица публичного права.

Условия: должность государственной службы категории «В», должностной оклад — 37 973 грн + до 30 % премии, доплаты за ранг и выслугу лет.

Техническая защита и киберзащита

Задачи:

▪️ формирование и реализация политик информационной безопасности;

▪️ создание и контроль систем защиты информации;

▪️ контроль за расследованием случаев нарушения политики информационной безопасности;

▪️ выявление и реагирование на киберинциденты и кибератаки, устранение их последствий;

▪️ разработка и внедрение профилактических, организационных и образовательных мероприятий в сфере кибербезопасности и киберзащиты.

Условия: должность государственной службы категории «В», должностной оклад — 37 973 грн + до 30 % премии, доплаты за ранг и выслугу лет.

Коммуникационная деятельность

Задачи:

▪️ информационное сопровождение деятельности Верховного Суда;

▪️ подготовка публикаций о судебных решениях и публичных выступлениях судей;

▪️ взаимодействие со СМИ;

▪️ организация публичных мероприятий в Верховном Суде.

Условия: должность государственной службы категории «В», должностной оклад — 37 973 грн + до 30 % премии, доплаты за ранг и выслугу лет.

Литературное редактирование

Задачи:

▪️ редактирование и корректура проектов документов;

▪️ контроль соблюдения требований к оформлению документов в соответствии с Инструкцией по делопроизводству ВС и государственными стандартами.

Условия: должность государственной службы категории «В», должностной оклад — 37 973 грн + до 30 % премии, доплаты за ранг и выслугу лет.

Консультант суда (секретариат Кассационного административного суда в составе ВС)

Задачи:

▪️ обработка дел, жалоб, заявлений и дополнительных документов к ним, распределенных на рассмотрение судьи;

▪️ подбор законодательства и судебной практики, необходимых для рассмотрения дела;

▪️ подготовка проектов судебных решений и иных процессуальных документов.

Условия: должность государственной службы категории «В», должностной оклад — 29 184 грн + до 30 % премии, доплаты за ранг и выслугу лет.

Помощники судей

Задачи:

▪️ обеспечение выполнения судьей полномочий по осуществлению правосудия;

▪️ участие в подготовке и организационном обеспечении судебного процесса;

▪️ обеспечение реализации судьей полномочий по анализу судебной практики и ее обобщению;

▪️ обеспечение осуществления судьей иных полномочий, предусмотренных законодательством Украины.

Условия: патронатная служба, оклад — 35 999 грн + премия, надбавка за интенсивность труда, надбавка за выполнение особо важной работы, доплата за выслугу лет.

«Если вы чувствуете, что можете быть полезны на других участках работы в Аппарате Верховного Суда, мы с удовольствием ознакомимся с вашими резюме и предложениями!

Требования к кандидатам:

▪️ гражданство Украины;

▪️ свободное владение государственным языком;

▪️ высшее образование и соответствующий профессиональный опыт;

▪️ для помощников судей — стаж работы в сфере права не менее трех лет.

Резюме и мотивационное письмо направляйте на адрес [email protected]

с указанием названия должности в теме письма. Лучшие кандидаты будут приглашены на собеседование.

Направляя резюме, вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Украины», — добавили в ВС.

