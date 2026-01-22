Оклади від 29 до 37 тисяч грн — Верховний Суд повідомив про наявність низки вакантних посад
Верховний Суд оголосив добір на вакантні посади в Апараті Суду.
Суд шукає фахівців:
Судова аналітика
Завдання:
▪️ підготовка аналітичних матеріалів за результатами вивчення й узагальнення судової практики касаційних судів і Великої Палати ВС;
▪️ аналіз правових позицій Верховного Суду з метою забезпечення єдності судової практики;
▪️ аналіз справ, переданих на розгляд Великої Палати ВС, та результатів їх розгляду.
Умови: посада державної служби категорії «В», посадовий оклад — 37 973 грн + до 30 % премії, доплати за ранг і вислугу років.
Судова практика ЄСПЛ та Суду ЄС
Завдання:
▪️ аналіз проблемних питань застосування національного законодавства;
▪️ підготовка пропозицій щодо змін до законодавства України у зв’язку з виявленими прогалинами чи недоліками;
▪️ дослідження та узагальнення зарубіжного досвіду з актуальних питань судочинства;
▪️ моніторинг застосування національними судами практики ЄСПЛ і Суду ЄС;
▪️ аналіз та систематизація практики ЄСПЛ і Суду ЄС щодо справ, що перебувають у провадженні Верховного Суду.
Умови: посада державної служби категорії «В», посадовий оклад — 37 973 грн + до 30 % премії, доплати за ранг і вислугу років.
Претензійно-правова робота
Завдання:
▪️ представництво (самопредставництво) інтересів Верховного Суду в судах та органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях;
▪️ участь в організації правової роботи та юридичному забезпеченні діяльності Верховного Суду як юридичної особи публічного права.
Умови: посада державної служби категорії «В», посадовий оклад — 37 973 грн + до 30 % премії, доплати за ранг і вислугу років.
Технічний захист та кіберзахист
Завдання:
▪️ формування та реалізація політик інформаційної безпеки;
▪️ створення й контроль систем захисту інформації;
▪️ контроль за розслідуванням випадків порушення політики інформаційної безпеки;
▪️ виявлення і реагування на кіберінциденти та кібератаки, усунення їх наслідків;
▪️ розроблення й упровадження запобіжних, організаційних та освітніх заходів у сфері кібербезпеки та кіберзахисту.
Умови: посада державної служби категорії «В», посадовий оклад — 37 973 грн + до 30 % премії, доплати за ранг і вислугу років.
Комунікаційна діяльність
Завдання:
▪️ інформаційний супровід діяльності Верховного Суду;
▪️ підготовка публікацій про судові рішення та публічні виступи суддів;
▪️ взаємодія з медіа;
▪️ організація публічних заходів у Верховному Суді.
Умови: посада державної служби категорії «В», посадовий оклад — 37 973 грн + до 30 % премії, доплати за ранг і вислугу років.
Літературне редагування
Завдання:
▪️ редагування та коректура проєктів документів;
▪️ контроль за дотриманням вимог до оформлення документів відповідно до Інструкції з діловодства ВС та державних стандартів.
Умови: посада державної служби категорії «В», посадовий оклад — 37 973 грн + до 30 % премії, доплати за ранг і вислугу років.
Консультант суду (секретаріат Касаційного адміністративного суду у складі ВС)
Завдання:
▪️ опрацювання справ, скарг, заяв і додаткових документів до них, розподілених на розгляд судді;
▪️ підбір законодавства та судової практики, необхідних для розгляду справи;
▪️ підготовка проєктів судових рішень та інших процесуальних документів.
Умови: посада державної служби категорії «В», посадовий оклад — 29 184 грн + до 30 % премії, доплати за ранг і вислугу років.
Помічники суддів
Завдання:
▪️ забезпечення виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя;
▪️ участь у підготовці та організаційному забезпеченні судового процесу;
▪️ забезпечення реалізації суддею повноважень зі здійснення аналізу судової практики, її узагальнення;
▪️ забезпечення здійснення суддею інших повноважень, передбачених законодавством України.
Умови: патронатна служба, оклад – 35 999 грн + премія, надбавка за інтенсивність праці, надбавка за виконання особливо важливої роботи, доплата за вислугу років.
«Якщо ви відчуваєте, що можете стати в пригоді на інших ділянках роботи в Апараті Верховного Суду, ми із задоволенням ознайомимося з вашими резюме і пропозиціями!
Вимоги до кандидатів:
▪️ громадянство України;
▪️ вільне володіння державною мовою;
▪️ вища освіта та відповідний професійний досвід;
▪️ для помічників суддів – стаж роботи у сфері права не менше трьох років.
Резюме та мотиваційний лист надсилайте на адресу [email protected] із зазначенням назви посади в темі листа. Найкращі кандидати будуть запрошені на співбесіду.
Надсилаючи резюме, ви надаєте згоду на обробку персональних даних відповідно до законодавства України», - додали у ВС.
