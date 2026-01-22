Оклади від 29 до 37 тисяч грн —  Верховний Суд повідомив про наявність низки вакантних посад

Верховний Суд шукає низку фахівців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оголосив добір на вакантні посади в Апараті Суду.

Суд шукає фахівців:

Судова аналітика

Завдання:

▪️ підготовка аналітичних матеріалів за результатами вивчення й узагальнення судової практики касаційних судів і Великої Палати ВС;

▪️ аналіз правових позицій Верховного Суду з метою забезпечення єдності судової практики;

▪️ аналіз справ, переданих на розгляд Великої Палати ВС, та результатів їх розгляду.

Умови: посада державної служби категорії «В», посадовий оклад — 37 973 грн + до 30 % премії, доплати за ранг і вислугу років.

Судова практика ЄСПЛ та Суду ЄС

Завдання:

▪️ аналіз проблемних питань застосування національного законодавства;

▪️ підготовка пропозицій щодо змін до законодавства України у зв’язку з виявленими прогалинами чи недоліками;

▪️ дослідження та узагальнення зарубіжного досвіду з актуальних питань судочинства;

▪️ моніторинг застосування національними судами практики ЄСПЛ і Суду ЄС;

▪️ аналіз та систематизація практики ЄСПЛ і Суду ЄС щодо справ, що перебувають у провадженні Верховного Суду.

Умови: посада державної служби категорії «В», посадовий оклад — 37 973 грн + до 30 % премії, доплати за ранг і вислугу років.

Претензійно-правова робота

Завдання:

▪️ представництво (самопредставництво) інтересів Верховного Суду в судах та органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях;

▪️ участь в організації правової роботи та юридичному забезпеченні діяльності Верховного Суду як юридичної особи публічного права.

Умови: посада державної служби категорії «В», посадовий оклад — 37 973 грн + до 30 % премії, доплати за ранг і вислугу років.

Технічний захист та кіберзахист

Завдання:

▪️ формування та реалізація політик інформаційної безпеки;

▪️ створення й контроль систем захисту інформації;

▪️ контроль за розслідуванням випадків порушення політики інформаційної безпеки;

▪️ виявлення і реагування на кіберінциденти та кібератаки, усунення їх наслідків;

▪️ розроблення й упровадження запобіжних, організаційних та освітніх заходів у сфері кібербезпеки та кіберзахисту.

Умови: посада державної служби категорії «В», посадовий оклад — 37 973 грн + до 30 % премії, доплати за ранг і вислугу років.

Комунікаційна діяльність

Завдання:

▪️ інформаційний супровід діяльності Верховного Суду;

▪️ підготовка публікацій про судові рішення та публічні виступи суддів;

▪️ взаємодія з медіа;

▪️ організація публічних заходів у Верховному Суді.

Умови: посада державної служби категорії «В», посадовий оклад — 37 973 грн + до 30 % премії, доплати за ранг і вислугу років.

Літературне редагування

Завдання:

▪️ редагування та коректура проєктів документів;

▪️ контроль за дотриманням вимог до оформлення документів відповідно до Інструкції з діловодства ВС та державних стандартів.

Умови: посада державної служби категорії «В», посадовий оклад — 37 973 грн + до 30 % премії, доплати за ранг і вислугу років.

Консультант суду (секретаріат Касаційного адміністративного суду у складі ВС)

Завдання:

▪️ опрацювання справ, скарг, заяв і додаткових документів до них, розподілених на розгляд судді;

▪️ підбір законодавства та судової практики, необхідних для розгляду справи;

▪️ підготовка проєктів судових рішень та інших процесуальних документів.

Умови: посада державної служби категорії «В», посадовий оклад — 29 184 грн + до 30 % премії, доплати за ранг і вислугу років.

Помічники суддів

Завдання:

▪️ забезпечення виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя;

▪️ участь у підготовці та організаційному забезпеченні судового процесу;

▪️ забезпечення реалізації суддею повноважень зі здійснення аналізу судової практики, її узагальнення;

▪️ забезпечення здійснення суддею інших повноважень, передбачених законодавством України.

Умови: патронатна служба, оклад – 35 999 грн + премія, надбавка за інтенсивність праці, надбавка за виконання особливо важливої роботи, доплата за вислугу років.

«Якщо ви відчуваєте, що можете стати в пригоді на інших ділянках роботи в Апараті Верховного Суду, ми із задоволенням ознайомимося з вашими резюме і пропозиціями!

Вимоги до кандидатів:

▪️ громадянство України;

▪️ вільне володіння державною мовою;

▪️ вища освіта та відповідний професійний досвід;

▪️ для помічників суддів – стаж роботи у сфері права не менше трьох років.

Резюме та мотиваційний лист надсилайте на адресу [email protected] із зазначенням назви посади в темі листа. Найкращі кандидати будуть запрошені на співбесіду.

Надсилаючи резюме, ви надаєте згоду на обробку персональних даних відповідно до законодавства України», - додали у ВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.