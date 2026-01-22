КСУ проверяет на конституционность положения закона об усилении защиты прав добросовестного приобретателя

Большая палата КСУ рассмотрела конституционное представление Верховного Суда о соответствии Конституции Украины отдельных переходных положений закона об усилении защиты прав добросовестного приобретателя.

Большая палата Конституционного Суда 22 января во время открытой части пленарного заседания, которое состоялось в форме письменного производства, рассмотрела дело по конституционному представлению Верховного Суда. Представление касается проверки соответствия статье 58 Конституции Украины пункта 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя» от 12 марта 2025 года № 4292-IX. Об этом сообщает КСУ.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Виктор Городовенко проинформировал, что в соответствии с оспариваемым предписанием Закона «положения этого Закона имеют обратное действие во времени в части условий и порядка компенсации органом государственной власти или органом местного самоуправления добросовестному приобретателю стоимости недвижимого имущества, оценка (экспертно-денежная оценка земельного участка) которого осуществлена в порядке, определенном законом, действующем на дату подачи искового заявления, по делам, в которых судом первой инстанции не принято решение об истребовании имущества у добросовестного приобретателя на день вступления в силу этого Закона, а также в части порядка исчисления и течения предельного срока для истребования или признания права в отношении:

недвижимого имущества, право собственности на которое зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество до дня вступления в силу этого Закона;

недвижимого имущества, в отношении которого на момент его передачи первому приобретателю законом не была установлена необходимость государственной регистрации сделки или регистрации права собственности и дата его передачи первому приобретателю предшествует дню вступления в силу этого Закона».

Субъект права на конституционное представление отмечает, что «придание пункту 2 раздела II „Заключительные и переходные положения“ Закона обратного действия во времени противоречит статье 58 Конституции Украины, поскольку приводит к нарушению основного фундаментального элемента принципа верховенства права — правовой определенности.

Кроме того, ретроспективное применение положений Закона может свидетельствовать о нарушении статьи 6 Европейской конвенции по правам человека (право на справедливый суд) вследствие вмешательства законодателя в процесс осуществления правосудия путем принятия нормативно-правовых актов, которые заранее определяют результаты дела, находящегося на рассмотрении в суде и в котором одной из сторон является государство».

Виктор Городовенко сообщил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия Судом обоснованного решения были направлены запросы Президенту Украины, Верховной Раде Украины, а также Национальному юридическому университету имени Ярослава Мудрого, Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко, Национальному университету «Одесская юридическая академия», Институту государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины, Львовскому национальному университету имени Ивана Франко.

Суд исследовал материалы этого дела на открытой части пленарного заседания и перешел к закрытой части — для принятия решения.

