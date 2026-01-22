КСУ перевіряє на конституційність положення закону щодо посилення захисту прав добросовісного набувача

Велика палата КСУ розглянула конституційне подання Верховного Суду щодо відповідності Конституції України окремих перехідних положень закону про посилення захисту прав добросовісного набувача.

фото: КСУ

Велика палата Конституційного Суду 22 січня під час відкритої частини пленарного засідання, що відбулося у формі письмового провадження, розглянула справу за конституційним поданням Верховного Суду. Подання стосується перевірки відповідності статті 58 Конституції України пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача» від 12 березня 2025 року № 4292-ІХ. Про це повідомляє КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Віктор Городовенко поінформував, що відповідно до оспорюваного припису Закону «положення цього Закону мають зворотну дію в часі в частині умов та порядку компенсації органом державної влади або органом місцевого самоврядування добросовісному набувачеві вартості нерухомого майна, оцінка (експертно-грошова оцінка земельної ділянки) якого здійснена в порядку, визначеному законом, чинна на дату подання позовної заяви, у справах, в яких судом першої інстанції не ухвалено рішення про витребування майна у добросовісного набувача на день набрання чинності цим Законом, а також у частині порядку обчислення та перебігу граничного строку для витребування чи визнання права щодо:

нерухомого майна, право власності на яке зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно до дня набрання чинності цим Законом;

нерухомого майна, щодо якого на момент його передачі першому набувачеві законом не була встановлена необхідність державної реєстрації правочину або реєстрації права власності і дата його передачі першому набувачеві передує дню набрання чинності цим Законом » .

Суб’єкт права на конституційне подання зазначає, що «надання пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону зворотної дії в часі суперечить статті 58 Конституції України, оскільки призводить до порушення основного фундаментального елементу принципу верховенства права - правової визначеності.

Крім того, ретроспективне застосування положень Закону може свідчити про порушення статті 6 Європейської конвенції з прав людини (право на справедливий суд) через втручання законодавця в процес здійснення правосуддя шляхом прийняття нормативно-правових актів, що наперед визначають результати справи, яка перебуває на розгляді в суді та в якій однією зі сторін є держава».

Віктор Городовенко повідомив, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та прийняття Судом обґрунтованого рішення було направлено запити до Президента України, Верховної Ради України, а також Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія», Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Львівського національного університету імені Івана Франка.

Суд дослідив матеріали цієї справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини – для ухвалення рішення.

