МВД советует украинцам иметь запас воды и продуктов на 3–5 суток
В связи с тяжёлой ситуацией в энергетике МВД Украины призывает граждан заблаговременно позаботиться о базовой готовности. В частности, советуют сформировать запас как минимум на 3–5 суток:
- питьевой и технической воды;
- продуктов длительного хранения;
- необходимых медикаментов.
Также рекомендуется подготовить чемодан первой необходимости. В нём должны быть документы, тёплые вещи, аптечка, средства обогрева, предметы личной гигиены и необходимое количество наличных средств.
Отдельное внимание гражданам советуют уделить:
- уровню заряда дополнительных источников питания;
- техническому состоянию транспорта;
- наличию топлива.
В МВД подчёркивают, что не следует забывать и о домашних питомцах — для них также необходимо обеспечить запас корма.
Кроме того, граждан призывают быть готовыми к усиленным мерам безопасности.
Во время перебоев с тепло- и энергоснабжением гражданам рекомендуют соблюдать базовые правила обогрева жилья. В частности, находиться в одной, желательно наименьшей комнате, одеваться в несколько слоёв, использовать грелки и поддерживать умеренную физическую активность.
В случае необходимости помощи, консультации или информации о ближайшем укрытии либо Пункте несокрушимости гражданам советуют звонить по номеру 112. При отсутствии мобильной связи можно подключиться к Wi-Fi и обратиться в экстренные службы через приложение 112 Ukraine.
