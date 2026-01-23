МВД советует украинцам иметь запас воды и продуктов на 3–5 суток

Граждан призывают быть готовыми из-за чрезвычайной ситуации в энергетике.

В связи с тяжёлой ситуацией в энергетике МВД Украины призывает граждан заблаговременно позаботиться о базовой готовности. В частности, советуют сформировать запас как минимум на 3–5 суток:

питьевой и технической воды;

продуктов длительного хранения;

необходимых медикаментов.

Также рекомендуется подготовить чемодан первой необходимости. В нём должны быть документы, тёплые вещи, аптечка, средства обогрева, предметы личной гигиены и необходимое количество наличных средств.

Отдельное внимание гражданам советуют уделить:

уровню заряда дополнительных источников питания;

техническому состоянию транспорта;

наличию топлива.

В МВД подчёркивают, что не следует забывать и о домашних питомцах — для них также необходимо обеспечить запас корма.

Кроме того, граждан призывают быть готовыми к усиленным мерам безопасности.

Во время перебоев с тепло- и энергоснабжением гражданам рекомендуют соблюдать базовые правила обогрева жилья. В частности, находиться в одной, желательно наименьшей комнате, одеваться в несколько слоёв, использовать грелки и поддерживать умеренную физическую активность.

В случае необходимости помощи, консультации или информации о ближайшем укрытии либо Пункте несокрушимости гражданам советуют звонить по номеру 112. При отсутствии мобильной связи можно подключиться к Wi-Fi и обратиться в экстренные службы через приложение 112 Ukraine.

