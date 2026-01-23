  1. В Україні

МВС радить українцям мати запас води та продуктів на 3–5 діб

07:54, 23 січня 2026
Громадян закликають бути готовими через надзвичайну ситуацію в енергетиці.
фото з відкритих джерел
У зв’язку з важкою ситуацію в енергетиці МВС закликає громадян завчасно подбати про базову готовність. Зокрема, радять сформувати запас щонайменше на 3–5 діб:

  • питної та технічної води;
  • продуктів тривалого зберігання;
  • необхідних медикаментів.

Також рекомендується підготувати валізу першої необхідності. У ній мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, предмети особистої гігієни та необхідна кількість готівки.

Окрему увагу громадянам радять приділити:

  • рівню заряду додаткових джерел живлення;
  • технічному стану транспорту;
  • наявності пального.

У МВС наголошують, що не слід забувати і про домашніх улюбленців — для них також необхідно забезпечити запас корму.

Крім того, громадян закликають бути готовими до посилених заходів безпеки.

Під час перебоїв із тепло- та енергопостачанням громадянам рекомендують дотримуватися базових правил обігріву оселі. Зокрема, перебувати в одній, бажано найменшій кімнаті, одягатися у кілька шарів, використовувати грілки та підтримувати помірну фізичну активність.

У разі потреби допомоги, консультації або інформації про найближче укриття чи Пункт незламності громадянам радять телефонувати за номером 112. За відсутності мобільного зв’язку можна підключитися до Wi-Fi та звернутися до екстрених служб через застосунок 112 Ukraine.

