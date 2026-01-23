МВС радить українцям мати запас води та продуктів на 3–5 діб

Громадян закликають бути готовими через надзвичайну ситуацію в енергетиці.

У зв’язку з важкою ситуацію в енергетиці МВС закликає громадян завчасно подбати про базову готовність. Зокрема, радять сформувати запас щонайменше на 3–5 діб:

питної та технічної води;

продуктів тривалого зберігання;

необхідних медикаментів.

Також рекомендується підготувати валізу першої необхідності. У ній мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, предмети особистої гігієни та необхідна кількість готівки.

Окрему увагу громадянам радять приділити:

рівню заряду додаткових джерел живлення;

технічному стану транспорту;

наявності пального.

У МВС наголошують, що не слід забувати і про домашніх улюбленців — для них також необхідно забезпечити запас корму.

Крім того, громадян закликають бути готовими до посилених заходів безпеки.

Під час перебоїв із тепло- та енергопостачанням громадянам рекомендують дотримуватися базових правил обігріву оселі. Зокрема, перебувати в одній, бажано найменшій кімнаті, одягатися у кілька шарів, використовувати грілки та підтримувати помірну фізичну активність.

У разі потреби допомоги, консультації або інформації про найближче укриття чи Пункт незламності громадянам радять телефонувати за номером 112. За відсутності мобільного зв’язку можна підключитися до Wi-Fi та звернутися до екстрених служб через застосунок 112 Ukraine.

