Как заполнить декларацию быстрее: практические советы для декларантов

Как воспользоваться сервисом «Данные для декларации» и автоматически подтянуть информацию о доходах и активах.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета привела лайфхаки, как заполнить декларацию быстрее.

Так, для заполнения декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, есть возможность автоматически получить данные для заполнения декларации через сервис «Данные для декларации».

Соответствующая справка содержит сводную информацию о доходах и активах декларанта и членов его семьи, необходимую для подачи электронной декларации.

Сформировать справку можно дистанционно — без посещения учреждений. Для этого следует воспользоваться функцией «Данные для декларации» в личном кабинете Реестра деклараций. Сервис автоматически подтягивает сведения из государственных реестров и баз данных, к которым НАЗК имеет доступ. От декларанта требуется лишь определить круг членов семьи и получить их согласие на сбор и передачу персональных данных через мобильное приложение «Дия».

Что нужно сделать для получения информации о членах семьи?

В Реестре деклараций в разделе «Данные для декларации» личного кабинета декларанта возле отчетного периода нажать на кнопку «Сформировать справку».

В окне «Добавить члена семьи» заполнить данные, указав фамилию, имя, отчество, а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) члена семьи и нажать «Сохранить».

Нажать «Получить данные» напротив каждого указанного члена семьи.

После этого член вашей семьи получит сообщение в мобильном приложении «Дия», в котором в один клик сможет подтвердить принадлежность к членам вашей семьи, согласовать сбор и передачу вам данных о себе для заполнения декларации. При этом в личном кабинете Реестра деклараций вы будете видеть изменение статуса запроса:

«Запрос в процессе обработки» — член семьи еще не подтвердил запрос;

«Согласие получено» — подтверждение члена семьи получено. Для дальнейшего формирования справки необходимо нажать «Сформировать справку». После завершения сбора информации нажать «Просмотреть справку»;

«Не найдено» — член семьи не является пользователем мобильного приложения «Дия» или указан недействительный РНОКПП. При этом вы можете направить запрос повторно, но не более трех раз;

«Согласие отклонено» — член семьи отклонил запрос на подтверждение статуса члена семьи. Однако вы можете направить запрос повторно, но не более трех раз, как и в случае выше;

«Срок действия запроса истек» — член семьи не отреагировал на запрос о подтверждении статуса члена семьи.

Если в течение суток члену семьи запрос не поступает, в НАЗК советуют обновить приложение «Дия» до последней версии, удалить в реестре старый запрос о подтверждении члена семьи, добавить новый и ожидать подтверждения. Также советуют попробовать сформировать запрос на получение данных повторно, но не более трех раз.

Что нужно знать члену семьи, чтобы помочь заполнить декларацию?

Нужно быть авторизованным пользователем мобильного приложения «Дия» и иметь РНОКПП.

В течение 24 часов после получения сообщения предоставить ответ на запрос информации.

Декларант не получает данные о члене семьи, если последний отклоняет такой запрос или игнорирует его, вследствие чего срок его действия истек. При этом декларант может направить запрос (сообщение в «Дию») члену семьи повторно, но не более трех раз.

В случае подтверждения запроса НАЗК соберет информацию об активах и доходах члена семьи, а затем передаст ее декларанту в его личный кабинет в Реестре деклараций.

Справка «Данные для декларации» за соответствующий отчетный период формируется только один раз. То есть, если вы ранее уже сформировали такую справку, повторно сделать это в текущем году невозможно.

Также в НАЗК предупреждают, что в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков может отсутствовать информация за последний месяц отчетного года.

Согласно налоговому законодательству, эти данные будут сформированы через 25 дней после его окончания (например, за декабрь отчетного года — после 25 января следующего года).

