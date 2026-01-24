  1. В Украине

Служебный спаниель на границе с Венгрией обнаружил тайники с более чем 1,6 тысячами пачек сигарет

14:09, 24 января 2026
Контрабанду табачных изделий нашли в специально оборудованных полостях автомобиля на пункте пропуска «Вилок».
На таможенном посту «Вилок» на украинско-венгерской границе кинологическая команда Закарпатской таможни предотвратила незаконное перемещение табачных изделий, спрятанных в специально изготовленных тайниках и конструктивных полостях автомобиля. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Нарушителем оказался 68-летний житель Виноградова, который вместе с женой направлялся в Венгрию на автомобиле Ford и выбрал для прохождения таможенного контроля «зеленый коридор». Инцидент произошел вечером 22 января.

Во время проверки таможенники привлекли кинологическую команду. Служебный спаниель Дана через несколько минут подал сигнал в салоне транспортного средства. В результате досмотра было обнаружено 1681 пачку сигарет с фильтром различных марок, тщательно спрятанных в переделанных порогах, передней части днища автомобиля, а также между моторным отсеком и салоном.

Доступ к замаскированным тайникам стал возможен только после демонтажа колес и подкрыльников. Металлические люки были окрашены и обработаны автомобильным герметиком под заводское нанесение. Для удобства извлечения сигарет к ним с помощью скотча была прикреплена веревка.

По факту нарушения в отношении водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Сигареты без марок акцизного налога и транспортное средство изъяты до решения суда.

таможня граница

