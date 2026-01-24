  1. В Україні

Службовий спанієль на кордоні з Угорщиною виявив тайники з понад 1,6 тисячами пачок сигарет

14:09, 24 січня 2026
Контрабанду тютюнових виробів знайшли у спеціально облаштованих порожнинах автомобіля на пункті пропуску «Вилок».
На митному посту «Вилок» на українсько-угорському кордоні кінологічна команда Закарпатської митниці запобігла незаконному переміщенню тютюнових виробів, прихованих у спеціально виготовлених тайниках та конструктивних порожнинах автомобіля. Про це повідомила Державна митна служба України.

Порушником виявився 68-річний житель Виноградова, який разом із дружиною прямував до Угорщини автомобілем Ford і обрав для проходження митного контролю «зелений коридор». Подія сталася ввечері 22 січня.

Під час перевірки митники залучили кінологічну команду. Службовий спанієль Дана за кілька хвилин подав сигнал у салоні транспортного засобу. У результаті огляду було виявлено 1681 пачку сигарет з фільтром різних марок, ретельно прихованих у переварених порогах, передній частині днища автомобіля, а також між моторним відсіком і салоном.

Доступ до замаскованих сховків став можливим лише після демонтажу коліс і підкрильників. Металеві люки були пофарбовані та оброблені автомобільним герметиком під заводське нанесення. Для зручності вилучення сигарет до них за допомогою скотчу була прикріплена мотузка.

За фактом порушення відносно водія складено протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Сигарети без марок акцизного податку та транспортний засіб вилучено до рішення суду.

