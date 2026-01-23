  1. В Украине

Минздрав начал финансирование медицины в 2026 году – больницам уже выплатили 3,4 млрд грн

20:12, 23 января 2026
В первую очередь профинансирована первичная, экстренная и специализированная медицинская помощь.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время аппаратного совещания заслушал доклад главы Национальной службы здоровья Украины Натальи Гусак о запуске оплат медицинским учреждениям в рамках Программы медицинских гарантий на 2026 год. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

На сегодняшний день уже осуществлены первоочередные выплаты учреждениям, предоставляющим первичную, экстренную и специализированную медицинскую помощь, на общую сумму около 3,4 млрд грн. Своевременное финансирование обеспечивает стабильную работу медицинских учреждений, непрерывность оказания медицинской помощи и выплату заработной платы медицинским работникам за январь 2026 года по всей стране, в частности в прифронтовых регионах.

В сфере первичной медицинской помощи в Государственной казначейской службе зарегистрировано 2 120 отчетов на сумму 2 046,0 млн грн, из которых уже оплачено 1 899 отчетов на 1 789,7 млн грн. НСЗУ заключила договоры на 2026 год с 2 559 поставщиками первичной медицинской помощи, что обеспечило своевременное поступление средств на первичное звено для выплат медицинским работникам и стабильную работу амбулаторий и центров ПМП с первых недель года.

Общий объем финансирования первичной медицинской помощи в Программе медицинских гарантий на 2026 год возрастает до 29,5 млрд грн. Капитационная ставка за одного задекларированного пациента составляет 1 007,3 грн в год.

Все договоры с центрами экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в 2026 году зарегистрированы в Казначействе. За январь текущего года произведены оплаты на сумму 1,089 млрд грн. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года объем оплат составил 878 млн грн. Увеличение бюджета на услуги экстренной медицинской помощи обеспечивает финансовую стабильность работы бригад ЭМП, в частности в регионах с повышенной нагрузкой на безопасность, и гарантирует готовность службы с начала года.

В 2026 году финансирование экстренной медицинской помощи в рамках Программы медицинских гарантий увеличивается до 13,1 млрд грн с повышением базовой капитационной ставки до 375 грн. Также введены мотивационные доплаты для бригад ЭМП за работу в сложных условиях безопасности на территориях возможных и активных боевых действий.

По направлению специализированной медицинской помощи уже осуществлены оплаты по ряду пакетов медицинских гарантий на сумму более 500 млн грн. В частности, речь идет о переходном финансировании медицинских учреждений, а также оплате за готовность и обеспечение оказания медицинской помощи населению на территориях, где продолжаются боевые действия.

Минздрав зарплата медицина больница

