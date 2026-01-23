МОЗ розпочало фінансування медицини у 2026 році – лікарням уже виплатили 3,4 млрд грн

Першочергово профінансовано первинну, екстрену та спеціалізовану медичну допомогу.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час апаратної наради заслухав доповідь голови Національної служби здоров’я України Наталії Гусак щодо запуску оплат медичним закладам у межах Програми медичних гарантій на 2026 рік. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Станом на сьогодні вже здійснено першочергові виплати закладам, що надають первинну, екстрену та спеціалізовану медичну допомогу, на загальну суму близько 3,4 млрд грн. Своєчасне фінансування забезпечує стабільну роботу медичних закладів, безперервність надання медичної допомоги та виплату заробітної плати медичним працівникам за січень 2026 року по всій країні, зокрема у прифронтових регіонах.

У сфері первинної медичної допомоги в Державній казначейській службі зареєстровано 2 120 звітів на суму 2 046,0 млн грн, з яких уже оплачено 1 899 звітів на 1 789,7 млн грн. НСЗУ уклала договори на 2026 рік із 2 559 надавачами первинної медичної допомоги, що забезпечило своєчасне надходження коштів на первинну ланку для виплат медичним працівникам та стабільної роботи амбулаторій і центрів ПМД з перших тижнів року.

Загальний обсяг фінансування первинної медичної допомоги у Програмі медичних гарантій на 2026 рік зростає до 29,5 млрд грн. Капітаційна ставка за одного задекларованого пацієнта становить 1 007,3 грн на рік.

Усі договори з центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у 2026 році зареєстровані в Казначействі. За січень поточного року проведено оплати на суму 1,089 млрд грн. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року обсяг оплат становив 878 млн грн. Збільшення бюджету на послуги екстреної медичної допомоги забезпечує фінансову стабільність роботи бригад ЕМД, зокрема в регіонах із підвищеним безпековим навантаженням, та гарантує готовність служби з початку року.

У 2026 році фінансування екстреної медичної допомоги в межах Програми медичних гарантій збільшується до 13,1 млрд грн із підвищенням базової капітаційної ставки до 375 грн. Також запроваджено мотиваційні доплати для бригад ЕМД за роботу в складних безпекових умовах на територіях можливих та активних бойових дій.

За напрямом спеціалізованої медичної допомоги вже здійснено оплати за низкою пакетів медичних гарантій на суму понад 500 млн грн. Зокрема, йдеться про перехідне фінансування медичних закладів, а також оплату за готовність і забезпечення надання медичної допомоги населенню на територіях, де тривають бойові дії.

