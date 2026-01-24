  1. В Украине

Несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут самостоятельно получать электронные доверительные услуги – как это сделать

13:33, 24 января 2026
ГНС разъяснила правила оформления ЭДУ для несовершеннолетних.
Главное управление ГНС в Одесской области сообщает, что неполная гражданская дееспособность физического лица в возрасте от 14 до 18 лет определена статьей 32 Гражданского кодекса Украины. В соответствии с частью пятой этой статьи, несовершеннолетние имеют право самостоятельно заключать договоры на получение электронных доверительных услуг (ЭДУ).

Для оформления ЭДУ несовершеннолетнему лицу необходимо предоставить определенный перечень документов. Это касается также лиц в возрасте от 16 лет, которые зарегистрированы как физические лица-предприниматели.

Документы также можно подать через функцию «Шеринг» в приложении «Дія».

дети налоговая ГНС

