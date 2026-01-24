  1. В Україні

Неповнолітні від 14 до 18 років можуть самостійно отримувати електронні довірчі послуги – як це зробити

13:33, 24 січня 2026
ДПС роз’яснила правила оформлення ЕДП для неповнолітніх.
Головне управління ДПС в Одеській області повідомляє, що неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від 14 до 18 років визначена статтею 32 Цивільного кодексу України. Відповідно до частини п’ятої цієї статті, неповнолітні мають право самостійно укладати договори на отримання електронних довірчих послуг (ЕДП).

Для оформлення ЕДП неповнолітній особі необхідно надати визначений перелік документів. Це стосується також осіб віком від 16 років, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці.

Документи також можна подати через функцію «Шеринг» у застосунку «Дія».

