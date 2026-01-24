Воинский учет с 17 лет: что нужно знать юношам и родителям — порядок действий и ключевые нюансы
Сумской областной ТЦК и СП напоминает о постановке на воинский учет юношей, которым в год учета исполняется 17 лет. Процедура проводится ежегодно в установленные законом сроки и касается как самих подростков, так и их родителей или законных представителей.
Кто именно подлежит учету в 2026 году, как подать документы и на что стоит обратить внимание, чтобы избежать нарушений.
Так, ежегодно с 1 января по 31 июля на воинский учет призывников берутся юноши, которым в год постановки исполняется 17 лет. В 2026 году это граждане 2009 года рождения.
Как стать на воинский учет
Предусмотрено два способа:
Онлайн — через приложение «Резерв+» (электронная идентификация и уточнение персональных данных).
Лично — в ТЦК и СП по месту регистрации или фактического проживания.
Документы для личного обращения
В частности, необходимы:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (ИНН);
- свидетельство о рождении;
- документ об образовании;
- справка с места учебы или работы (при наличии);
- выписка о месте проживания;
- 4 фотокарточки размером 3,5×4,5 см;
- другие документы — при необходимости;
- для ВПЛ — справка внутренне перемещенного лица.
Прохождение ВЛК
Во время взятия на воинский учет военно-врачебная комиссия не проходится.
Медицинский осмотр будет обязательным позже — перед базовой военной службой или БЗВП.
Кто не берется на воинский учет
На учет не ставятся юноши, которые:
- отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний;
- находятся под принудительными мерами медицинского характера.
Если сроки нарушены
В случае несвоевременной постановки на учет необходимо лично обратиться в ТЦК и СП.
Нарушение установленных сроков влечет за собой административную ответственность.
Уважительные причины задержки
При наличии подтверждающих документов ответственность не применяется, если задержка связана с:
- заболеванием;
- чрезвычайными или стихийными обстоятельствами;
- проживанием на временно оккупированной территории или в районе боевых действий.
Более подробную информацию можно получить в ТЦК и СП по месту регистрации или фактического пребывания.
