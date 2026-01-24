  1. В Украине

Воинский учет с 17 лет: что нужно знать юношам и родителям — порядок действий и ключевые нюансы

18:03, 24 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кто подлежит учету в 2026 году, в какие сроки необходимо обратиться и какие документы подготовить.
Воинский учет с 17 лет: что нужно знать юношам и родителям — порядок действий и ключевые нюансы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сумской областной ТЦК и СП напоминает о постановке на воинский учет юношей, которым в год учета исполняется 17 лет. Процедура проводится ежегодно в установленные законом сроки и касается как самих подростков, так и их родителей или законных представителей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кто именно подлежит учету в 2026 году, как подать документы и на что стоит обратить внимание, чтобы избежать нарушений.

Так, ежегодно с 1 января по 31 июля на воинский учет призывников берутся юноши, которым в год постановки исполняется 17 лет. В 2026 году это граждане 2009 года рождения.

Как стать на воинский учет

Предусмотрено два способа:

Онлайн — через приложение «Резерв+» (электронная идентификация и уточнение персональных данных).

Лично — в ТЦК и СП по месту регистрации или фактического проживания.

Документы для личного обращения

В частности, необходимы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (ИНН);
  • свидетельство о рождении;
  • документ об образовании;
  • справка с места учебы или работы (при наличии);
  • выписка о месте проживания;
  • 4 фотокарточки размером 3,5×4,5 см;
  • другие документы — при необходимости;
  • для ВПЛ — справка внутренне перемещенного лица.

Прохождение ВЛК

Во время взятия на воинский учет военно-врачебная комиссия не проходится.

Медицинский осмотр будет обязательным позже — перед базовой военной службой или БЗВП.

Кто не берется на воинский учет

На учет не ставятся юноши, которые:

  • отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний;
  • находятся под принудительными мерами медицинского характера.

Если сроки нарушены

В случае несвоевременной постановки на учет необходимо лично обратиться в ТЦК и СП.

Нарушение установленных сроков влечет за собой административную ответственность.

Уважительные причины задержки

При наличии подтверждающих документов ответственность не применяется, если задержка связана с:

  • заболеванием;
  • чрезвычайными или стихийными обстоятельствами;
  • проживанием на временно оккупированной территории или в районе боевых действий.

Более подробную информацию можно получить в ТЦК и СП по месту регистрации или фактического пребывания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ТЦК воинский учет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ЕСПЧ взыскал компенсацию в пользу судьи, который оспаривал принудительный перевод в другую судебную палату

В деле BILIŃSKI v. POLAND ЕСПЧ подчеркнул: судья обязан быть лояльным не власти, а верховенству права.

Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]