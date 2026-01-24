Воинский учет с 17 лет: что нужно знать юношам и родителям — порядок действий и ключевые нюансы

Кто подлежит учету в 2026 году, в какие сроки необходимо обратиться и какие документы подготовить.

Сумской областной ТЦК и СП напоминает о постановке на воинский учет юношей, которым в год учета исполняется 17 лет. Процедура проводится ежегодно в установленные законом сроки и касается как самих подростков, так и их родителей или законных представителей.

Кто именно подлежит учету в 2026 году, как подать документы и на что стоит обратить внимание, чтобы избежать нарушений.

Так, ежегодно с 1 января по 31 июля на воинский учет призывников берутся юноши, которым в год постановки исполняется 17 лет. В 2026 году это граждане 2009 года рождения.

Как стать на воинский учет

Предусмотрено два способа:

Онлайн — через приложение «Резерв+» (электронная идентификация и уточнение персональных данных).

Лично — в ТЦК и СП по месту регистрации или фактического проживания.

Документы для личного обращения

В частности, необходимы:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (ИНН);

свидетельство о рождении;

документ об образовании;

справка с места учебы или работы (при наличии);

выписка о месте проживания;

4 фотокарточки размером 3,5×4,5 см;

другие документы — при необходимости;

для ВПЛ — справка внутренне перемещенного лица.

Прохождение ВЛК

Во время взятия на воинский учет военно-врачебная комиссия не проходится.

Медицинский осмотр будет обязательным позже — перед базовой военной службой или БЗВП.

Кто не берется на воинский учет

На учет не ставятся юноши, которые:

отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний;

находятся под принудительными мерами медицинского характера.

Если сроки нарушены

В случае несвоевременной постановки на учет необходимо лично обратиться в ТЦК и СП.

Нарушение установленных сроков влечет за собой административную ответственность.

Уважительные причины задержки

При наличии подтверждающих документов ответственность не применяется, если задержка связана с:

заболеванием;

чрезвычайными или стихийными обстоятельствами;

проживанием на временно оккупированной территории или в районе боевых действий.

Более подробную информацию можно получить в ТЦК и СП по месту регистрации или фактического пребывания.

