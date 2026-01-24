Військовий облік із 17 років: що потрібно знати юнакам і батькам — порядок дій та ключові нюанси

Хто підлягає обліку у 2026 році, у які строки потрібно звернутися та які документи підготувати.

Сумський обласний ТЦК та СП нагадує про постановку на військовий облік юнаків, яким у рік обліку виповнюється 17 років. Процедура відбувається щороку у визначені законом строки та стосується як самих підлітків, так і їхніх батьків або законних представників.

Хто саме підлягає обліку у 2026 році, як подати документи та на що варто звернути увагу, аби уникнути порушень.

Так, щороку з 1 січня по 31 липня на військовий облік призовників беруться юнаки, яким у рік постановки виповнюється 17 років. У 2026 році це громадяни 2009 року народження.

Як стати на військовий облік

Передбачено два способи:

Онлайн — через застосунок «Резерв+» (електронна ідентифікація та уточнення персональних даних).

Особисто — у ТЦК та СП за місцем реєстрації або фактичного проживання.

Документи для особистого звернення

Зокрема необхідні:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

свідоцтво про народження;

документ про освіту;

довідка з місця навчання або роботи (за наявності);

витяг про місце проживання;

4 фотокартки розміром 3,5×4,5 см;

інші документи — за потреби;

для ВПО — довідка внутрішньо переміщеної особи.

Проходження ВЛК

Під час взяття на військовий облік військово-лікарська комісія не проходиться.

Медичний огляд буде обов’язковим пізніше — перед базовою військовою службою або БЗВП.

Хто не береться на військовий облік

На облік не ставляться юнаки, які:

відбувають покарання в установах виконання покарань;

перебувають під примусовими заходами медичного характеру.

Якщо строки порушено

У разі несвоєчасної постановки на облік необхідно особисто звернутися до ТЦК та СП.

Порушення встановлених строків тягне за собою адміністративну відповідальність.

Поважні причини затримки

За наявності підтвердних документів відповідальність не застосовується, якщо затримка пов’язана з:

захворюванням;

надзвичайними або стихійними обставинами;

проживанням на тимчасово окупованій території або в районі бойових дій.

Детальнішу інформацію можна отримати в ТЦК та СП за місцем реєстрації або фактичного перебування.

