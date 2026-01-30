  1. В Украине

Прощенный кредит и налоги: когда списанный долг становится доходом и подлежит налогообложению

10:18, 30 января 2026
Стало известно, включается ли в налогооблагаемый доход часть задолженности по кредиту, предоставленному физическому лицу, которая списана финансовым учреждением до окончания срока исковой давности.
Прощенный кредит и налоги: когда списанный долг становится доходом и подлежит налогообложению
Часть кредитной задолженности, которую финансовое учреждение прощает физическому лицу до завершения срока исковой давности, в ряде случаев признается налогооблагаемым доходом. Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области, ссылаясь на нормы Налогового кодекса Украины.

Когда прощенный долг подлежит налогообложению

Налоговое законодательство четко определяет перечень доходов, которые включаются в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход граждан. В частности, речь идет о так называемом «дополнительном благе». К нему относится и основная сумма кредита, прощенная или аннулированная кредитором по собственному решению, если это не связано с процедурой банкротства и произошло до окончания срока исковой давности.

Важный порог: если сумма прощенного долга превышает 25% минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего налогового года (в годовом измерении), она подлежит налогообложению. В таком случае долг считается доходом налогоплательщика.

Обязанности кредитора и налогоплательщика

Кредитор обязан официально уведомить должника о прощении или аннулировании долга — заказным письмом, через договор или лично под подпись. Кроме того, эта сумма должна быть отражена в налоговом расчете доходов за тот отчетный период, в котором долг был списан.

После этого обязанность по уплате налога переходит к должнику: он самостоятельно декларирует доход в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах и уплачивает налог. Если же кредитор не уведомил должника надлежащим образом, именно он обязан выполнить функции налогового агента.

Какие суммы не облагаются налогом

В то же время Налоговый кодекс предусматривает ряд исключений. В налогооблагаемый доход не включаются:

  • прощенная основная сумма кредита, не превышающая 25% минимальной заработной платы;
  • суммы процентов, комиссий и штрафных санкций (пени), аннулированные кредитором;
  • основная сумма долга по ипотечному кредиту в иностранной валюте, обеспеченному жилой недвижимостью;
  • задолженность по потребительским кредитам, аннулированная в соответствии с переходными положениями Закона Украины «О потребительском кредитовании».

Итог для заемщиков

Таким образом, если банк или другое финансовое учреждение списывает часть кредита физическому лицу, такая операция не всегда является «налогово нейтральной». В случае превышения установленного порога сумма долга становится налогооблагаемым доходом и требует декларирования. В то же время закон предусматривает ряд социально чувствительных исключений, которые позволяют избежать дополнительной налоговой нагрузки.

