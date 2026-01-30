Прощений кредит і податки: коли списаний борг стає доходом та підлягає оподаткуванню

Стало відомо, и включається до оподаткованого доходу частина боргу за кредитом, наданим фізичній особі, що списана фінансовою установою до закінчення строку позовної давності.

Частина кредитного боргу, яку фінансова установа прощає фізичній особі до завершення строку позовної давності, у низці випадків визнається оподатковуваним доходом. Про це нагадали в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області, посилаючись на норми Податкового кодексу України.

Коли прощений борг підлягає оподаткуванню

Податкове законодавство чітко визначає перелік доходів, які включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу громадян. Зокрема, йдеться про так зване «додаткове благо». До нього належить і основна сума кредиту, прощена або анульована кредитором за власним рішенням, якщо це не пов’язано з процедурою банкрутства та відбулося до закінчення строку позовної давності.

Важливий поріг: якщо сума прощеного боргу перевищує 25% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного податкового року (у річному вимірі), вона підлягає оподаткуванню. У такому разі борг вважається доходом платника податку.

Обов’язки кредитора і платника податків

Кредитор зобов’язаний офіційно повідомити боржника про прощення або анулювання боргу — рекомендованим листом, через договір або особисто під підпис. Крім того, ця сума має бути відображена у податковому розрахунку доходів за той звітний період, коли борг було списано.

Після цього обов’язок зі сплати податку переходить до боржника: він самостійно декларує дохід у річній декларації про майновий стан і доходи та сплачує податок. Якщо ж кредитор не повідомив боржника належним чином, саме він мусить виконати функції податкового агента.

Які суми не оподатковуються

Водночас Податковий кодекс передбачає низку винятків. До оподатковуваного доходу не включаються:

прощена основна сума кредиту, що не перевищує 25% мінімальної зарплати;

суми процентів, комісій та штрафних санкцій (пеня), анульовані кредитором;

основна сума боргу за іпотечним кредитом в іноземній валюті, забезпеченим житловою нерухомістю;

заборгованість за споживчими кредитами, анульована відповідно до перехідних положень Закону України «Про споживче кредитування».

Підсумок для позичальників

Отже, якщо банк або інша фінансова установа списує частину кредиту фізичній особі, така операція не завжди є «податково нейтральною». У разі перевищення встановленого порогу сума боргу стає оподатковуваним доходом і потребує декларування. Водночас закон передбачає низку соціально чутливих винятків, які дозволяють уникнути додаткового податкового навантаження.

