ГБР расследует гибель депутата Ореста Саламахи в ДТП во Львовской области

ГБР устанавливает все обстоятельства ДТП в селе Сокольники во Львовской области, где погиб депутат от партии «Слуга народа» Орест Саламаха.

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований выясняет все детали смертельного ДТП, которое произошло вечером 25 января в селе Сокольники во Львовской области. В результате происшествия погиб народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Орест Саламаха. Об этом сообщает ГБР.

Предварительно установлено, что около 18.15 квадроцикл под управлением депутата выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством. Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет.

В результате столкновения депутат получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. После госпитализации он скончался в больнице.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР и открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения.

Следователи ГБР проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и собирают доказательства.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Орест Саламаха погиб в ДТП на квадроцикле вблизи Львова.

