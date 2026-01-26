ДБР розслідує загибель депутата Ореста Саламахи у ДТП на Львівщині

ДБР встановлює всі обставини ДТП у селі Сокільники на Львівщині, де загинув депутат від партії «Слуга народу» Орест Саламаха.

Державне бюро розслідувань з’ясовує всі деталі смертельної ДТП, яка сталася ввечері 25 січня у селі Сокільники на Львівщині. Внаслідок автопригоди загинув народний депутат України від партії «Слуга народу» Орест Саламаха. Про це повідомляє ДБР.

Попередньо встановлено, що близько 18:15 квадроцикл під керуванням депутата виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. Серед пасажирів маршрутки постраждалих немає.

Внаслідок зіткнення депутат отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Після госпіталізації він помер у лікарні.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР та відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

Слідчі ДБР проводять огляд місця події, опитують очевидців та збирають докази.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Орест Саламаха загинув у ДТП на квадроциклі поблизу Львова.

