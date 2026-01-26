  1. В Украине

500–600 долларов за статус студента или преподавателя для отсрочки — в Киеве разоблачили ректора академии

18:15, 26 января 2026
По данным следствия, за деньги военнообязанных фиктивно оформляли студентами и работниками учебного заведения.
В Киеве правоохранители разоблачили схему препятствования законной деятельности ВСУ, связанную с незаконным оформлением отсрочек от военной службы. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, сообщено о подозрении ректору одной из государственных академий, бывшему руководителю профессионального колледжа, а ныне — руководителю отдела этой академии, а также двум их сообщникам — посреднику и директору частной фирмы.

Подозреваемые разработали схему уклонения мужчин от призыва на военную службу, предлагая им за деньги трудоустроиться в учебное заведение на должности преподавателей либо стать студентами. За то, чтобы фиктивно стать студентами, необходимо было заплатить 500–600 долларов.

Клиентов для своих услуг искали среди руководителей частных фирм, которые стремились получить отсрочки от службы для своих работников.

Устанавливается окончательное количество фиктивно трудоустроенных преподавателей и студентов.

Действия четырех подозреваемых квалифицированы как препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Киев отсрочка военнообязанный

