Какие изменения ждут жилищно-коммунальное хозяйство в 2026 году: законодательные планы

18:33, 26 января 2026
Минразвития сопровождает ряд законопроектов, направленных на обновление регулирования жилищно-коммунального хозяйства.
Министерство развития общин и территорий Украины работает над обновлением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в частности в части теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Предложенные законодательные изменения направлены на обновление коммунальной инфраструктуры, повышение способности общин и обеспечение стабильной работы предприятий ЖКХ в средне- и долгосрочной перспективе. Также продолжается приведение национального законодательства в соответствие с нормами Европейского Союза. Об этом сообщили в Минразвития.

«Мы говорим не о точечных изменениях, а о системном обновлении в сфере ЖКХ. Без современного законодательства невозможно обеспечить прогнозируемую и устойчивую работу общин в будущем. Именно поэтому мы работаем совместно с парламентом сразу по нескольким ключевым направлениям», — отметил заместитель Министра развития общин и территорий Украины Константин Ковальчук.

В 2026 году работа сосредоточена на сопровождении и принятии ряда приоритетных законопроектов.

В сфере централизованного теплоснабжения:

Зарегистрирован законопроект №14067 относительно развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения. Комитет Верховной Рады рекомендовал включить его в повестку дня и принять в первом чтении.

Документ закладывает условия для модернизации систем теплоснабжения, предусматривает обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, развитие конкуренции в сфере теплогенерации, а также подготовку подзаконной базы для реализации Государственной программы энергетической модернизации предприятий теплоснабжения до 2030 года.

В сфере питьевого водоснабжения и водоотведения:

Прорабатывается законопроект №13578, направленный на имплементацию Директивы ЕС 2020/2184. Он предусматривает гармонизацию законодательства с европейскими требованиями, унификацию терминологии, внедрение риск-ориентированного подхода к качеству воды и формирование единой правовой рамки для дальнейших реформ в отрасли.

После его принятия планируется разработка и утверждение необходимых подзаконных актов.

Контроль и ответственность в сфере коммунальных услуг:

В работе также находятся законопроекты №13643 и №13642. Они направлены на совершенствование государственного надзора (контроля) в сфере коммунальных услуг, в частности коммерческого учета, а также на усиление административной ответственности за нарушения в сфере водоотведения и учета сточных вод.

В Минразвития сообщили, что реализация этих законодательных инициатив имеет целью:

  • создать условия для модернизации коммунальной инфраструктуры;
  • повысить надежность и устойчивость систем тепло- и водоснабжения;
  • гармонизировать украинское законодательство с европейскими стандартами;
  • усилить контроль и ответственность в сфере коммунальных услуг;
  • сформировать понятные и справедливые правила для общин и предприятий.

