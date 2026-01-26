Ровенский апелляционный суд отменил домашний арест по делу о мошенничестве с коммерческой недвижимостью на $138 тысяч

Женщину, представлявшуюся риелтором и подозреваемую в мошенничестве на $138 тысяч, снова взяли под стражу.

фото: Ровенский апелляционный суд

Ровенский апелляционный суд пересмотрел меру пресечения в отношении 51-летней жительницы Ровенского района, которую подозревают в завладении 138 тысячами долларов США под предлогом продажи коммерческого складского помещения в Ровно. Об этом сообщили в суде.

Домашний арест и апелляция прокурора

51-летняя жительница Ровенского района, которая подозревается в том, что завладела 138 000 долларами США потерпевшей, намеревавшейся приобрести коммерческое складское помещение в Ровно, убеждала суд, что не может вернуть долг из-за отсутствия такой возможности во время пребывания в СИЗО. Местный суд принял решение об избрании подозреваемой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ровенский апелляционный суд пересмотрел постановление следственного судьи местного суда, которым было отказано в удовлетворении ходатайства следователя о продлении подозреваемой в мошенничестве меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд избрал женщине круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Не согласившись с такой позицией суда, прокурор обжаловала судебное решение в Ровенский апелляционный суд. Просила его отменить и вынести новое постановление, которым удовлетворить ходатайство следователя о продлении подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления меры пресечения в виде содержания под стражей, а также определить залог в размере 2 360 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет более 7 миллионов гривен.

Инициатор апелляционной жалобы напомнила суду, что подозреваемая в 2025 году уже привлекалась к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, либо предложение или обещание осуществить влияние за предоставление такой выгоды), вновь попала в поле зрения правоохранительных органов и, согласно санкции статьи и решению суда, была оштрафована на 170 000 гривен, однако на путь исправления не стала, а ее действия приобрели системный характер.

Прокурор указала на существующие риски в понимании статьи 177 Уголовного процессуального кодекса Украины, которые с момента сообщения риелторке о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) не уменьшились и не были нивелированы.

С учетом поведения подозреваемой и строгости санкции статьи, которая ей инкриминируется, а это — лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, она может скрываться от органа досудебного расследования и суда, незаконно влиять на потерпевшую, свидетелей, других участников уголовного производства и, в конечном итоге, совершить другое уголовное правонарушение либо продолжить уголовное правонарушение, в котором подозревается. Апеллянтка напомнила суду, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, фигуранткой которого является подозреваемая, по двум эпизодам.

Находясь в Следственном изоляторе, задержанная убеждала суд, что сможет вернуть потерпевшим долг, освободившись из места лишения свободы.

Несмотря на такие заверения, денежные средства в размере 51 600 долларов США потерпевшему она вернула. Однако с 9 по 22 января — дня пересмотра постановления местного суда в Ровенском апелляционном суде — находясь под круглосуточным домашним арестом, согласно постановлению суда первой инстанции, подозреваемая долг в размере 138 тысяч долларов США, принадлежащих потерпевшей, так и не передала.

Позицию прокурора поддержал представитель потерпевшей и добавил, что спорное складское помещение, за которое его доверительница уплатила подозреваемой авансовую сумму в размере 138 000 долларов США, настоящие владельцы продали в прошлом году, а риелторка перестала выходить на связь с его клиенткой.

Против удовлетворения апелляционной жалобы прокурора выступили защитник и подозреваемая, которая так и не разъяснила суду причину невозврата долга потерпевшей, однако заявила, что эти средства имеются и находятся на хранении. Подозреваемая просила не лишать ее свободы, поскольку на ее иждивении находятся пожилая мать и муж — лицо с инвалидностью I группы. Сторона защиты настаивала на оставлении постановления следственного судьи местного суда без изменений, как законного и обоснованного.

Решение апелляционного суда

Ровенский апелляционный суд пришел к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы прокурора. Отменяя обжалованное ею постановление следственного судьи суда предыдущей инстанции, коллегия судей вынесла новое решение об удовлетворении ходатайства следователя о продлении подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей до 12 февраля 2026 года с определением альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 1 000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 3 328 000 гривен.

Подозреваемую взяли под стражу в зале Ровенского апелляционного суда.

