Зеленский анонсировал новые трехсторонние встречи на этой неделе по завершению войны

Украинская делегация определила рамку дальнейшей дипломатической работы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых трехсторонних встреч уже на этой неделе. Об этом он заявил после доклада украинской делегации по итогам переговоров, которые состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах с участием представителей Украины, США и России.

По словам главы государства, это был первый за длительное время формат трехстороннего диалога, направленного на поиск путей завершения войны. Во время встреч стороны обсудили спектр весомых вопросов, прежде всего военных, необходимых для окончания войны.

«Говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены. Проанализировали ключевые позиции сторон. Определил рамки дальнейшей дипломатической работы», — отметил Владимир Зеленский.

По итогам Президент подчеркнул, что Украина готовится к новым трехсторонним встречам уже на этой неделе.

