  1. В Украине

Зеленский анонсировал новые трехсторонние встречи на этой неделе по завершению войны

15:47, 26 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинская делегация определила рамку дальнейшей дипломатической работы.
Зеленский анонсировал новые трехсторонние встречи на этой неделе по завершению войны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых трехсторонних встреч уже на этой неделе. Об этом он заявил после доклада украинской делегации по итогам переговоров, которые состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах с участием представителей Украины, США и России.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам главы государства, это был первый за длительное время формат трехстороннего диалога, направленного на поиск путей завершения войны. Во время встреч стороны обсудили спектр весомых вопросов, прежде всего военных, необходимых для окончания войны.

«Говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены. Проанализировали ключевые позиции сторон. Определил рамки дальнейшей дипломатической работы», — отметил Владимир Зеленский.

По итогам Президент подчеркнул, что Украина готовится к новым трехсторонним встречам уже на этой неделе.

ʼ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

война Владимир Зеленский переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]