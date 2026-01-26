Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні щодо завершення війни

Українська делегація визначила рамку подальшої дипломатичної роботи.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових тристоронніх зустрічей уже цього тижня. Про це він заявив після доповіді української делегації за підсумками перемовин, що відбулися в Об’єднаних Арабських Еміратах за участю представників України, США та Росії.

За словами глави держави, це був перший за тривалий час формат тристороннього діалогу, спрямований на пошук шляхів завершення війни. Під час зустрічей сторони обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни.

«Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені. Проаналізували ключові позиції сторін. Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи», - зазначив Володимир Зеленський.

За підсумками, Президент наголосив, що Україна готується до нових тристоронніх зустрічей уже на цьому тижня.

