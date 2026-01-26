  1. В Україні

Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні щодо завершення війни

15:47, 26 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українська делегація визначила рамку подальшої дипломатичної роботи.
Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні щодо завершення війни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових тристоронніх зустрічей уже цього тижня. Про це він заявив після доповіді української делегації за підсумками перемовин, що відбулися в Об’єднаних Арабських Еміратах за участю представників України, США та Росії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами глави держави, це був перший за тривалий час формат тристороннього діалогу, спрямований на пошук шляхів завершення війни. Під час зустрічей сторони обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни.

«Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені. Проаналізували ключові позиції сторін. Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи», - зазначив Володимир Зеленський.

За підсумками, Президент наголосив, що Україна готується до нових тристоронніх зустрічей уже на цьому тижня.

ʼ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

війна Володимир Зеленський переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

«Конкурсні комісії – це не декорація», – адвокат та член Конкурсної комісії з відбору керівництва САП Олексій Шевчук

Олексій Шевчук пояснив, чому конкурси на керівні та адміністративні посади, зокрема в САП, стали індикатором зрілості громадянського суспільства та професійних спільнот.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]