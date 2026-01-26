  1. В Украине

Нарушила домашний арест: в Житомирской области 16-летнюю подозреваемую в наркопреступлении взяли под стражу

23:30, 26 января 2026
Следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения 16-летней жительнице Бердичева, подозреваемой в незаконном обороте психотропных веществ.
Бердичевский горрайонный суд Житомирской области рассмотрел представление следователя о замене меры пресечения для несовершеннолетней, подозреваемой в причастности к незаконному обороту психотропных веществ — с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщили в суде.

Согласно данным следствия, 16-летняя жительница Бердичева в декабре 2025 года была задержана с 35 свёртками особо опасного психотропного вещества PVP, оборот которого запрещён. Пакетики с психотропом девушка приобрела и хранила с целью сбыта путём так называемых "закладок".

Правонарушение, в котором подозревается девушка, является особо тяжким преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. Несовершеннолетние, согласно закону, несут полную ответственность за свои действия начиная с 14-летнего возраста.

Бердичевским судом 30 декабря 2025 года, по ходатайству следователя, в отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жильё в период с 17:00 до 7:00 сроком на 60 дней. Однако во время неоднократных проверок в ночное время полиция зафиксировала отсутствие подозреваемой по месту проживания. Таким образом, девушка нарушила обязанность, установленную судом. Учитывая это, следователь просил изменить меру пресечения на более строгую — содержание под стражей.

Изучив соответствующие материалы в судебном заседании и выслушав позиции самой подозреваемой и её защитника, следственный судья удовлетворил ходатайство: мера пресечения изменена с домашнего ареста на содержание под стражей сроком до 26 февраля 2026 года.

Также установлен размер залога — 266 240 грн, при внесении которого подозреваемая обязана являться по каждому требованию к следователю, прокурору и в суд; не покидать г. Бердичев без разрешения следователя, прокурора или суда, а также сообщать им об изменении места проживания (дело №274/8111/25).

суд Бердичев

