  1. В Украине

В Одесской области задержали адвоката, который убил мужчину из ревности и более двух лет скрывался

17:12, 26 января 2026
По информации полиции, подозреваемый выстрелил из дробовика и смертельно ранил оппонента.
Полицейские задержали 50-летнего адвоката из Житомира, которого подозревают в умышленном убийстве и длительном укрывательстве от следствия. Об этом сообщили в полиции. Задержание произошло в Одесской области.

По данным следствия, в апреле 2022 года во время застолья между подозреваемым и 31-летним гостем возник конфликт из-за женщины. Ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина выстрелил из дробовика и смертельно ранил оппонента. Чтобы скрыть преступление, он вывез тело к Богунскому карьеру и утопил его.

После обращения матери по поводу исчезновения сына правоохранители установили факт умышленного убийства, идентифицировали вероятного преступника и сообщили ему о подозрении по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. После этого мужчина начал скрываться от органов досудебного расследования.

В полиции указывают, что в июне 2023 года, проходя военную службу, подозреваемый самовольно покинул воинскую часть в Одесской области, прихватив с собой автомат, пистолет и боеприпасы.

Во время задержания мужчина достал боевой пистолет и направил его в сторону бойцов спецподразделения КОРД. Правоохранители оперативно обезвредили его без потерь.

В настоящее время, помимо подозрения в умышленном убийстве, решается вопрос о сообщении о подозрении за посягательство на жизнь правоохранителя, самовольное оставление воинской части и незаконное обращение с оружием.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.

полиция адвокат задержание

