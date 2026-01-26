  1. В Україні

На Одещині затримали адвоката, який убив чоловіка з ревнощів і понад два роки переховувався

17:12, 26 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За інформацією поліції, підозрюваний вистрілив із дробовика та смертельно поранив опонента.
На Одещині затримали адвоката, який убив чоловіка з ревнощів і понад два роки переховувався
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліцейські затримали 50-річного адвоката з Житомира, якого підозрюють в умисному вбивстві та тривалому переховуванні від слідства. Про це повідомили в поліції. Затримання відбулося в Одеській області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, у квітні 2022 року під час застілля між підозрюваним і 31-річним гостем виник конфлікт через жінку. Сварка переросла у бійку, під час якої чоловік вистрілив із дробовика та смертельно поранив опонента. Щоб приховати злочин, він вивіз тіло до Богунського кар’єру та затопив його.

Після звернення матері щодо зникнення сина правоохоронці встановили факт умисного вбивства, ідентифікували ймовірного злочинця та повідомили йому про підозру за ст. 115 Кримінального кодексу України. Після цього чоловік почав переховуватися від органів досудового розслідування.

У поліції вказують, що у червні 2023 року, проходячи військову службу, підозрюваний самовільно залишив військову частину в Одеській області, прихопивши із собою автомат, пістолет та боєприпаси.

Під час затримання чоловік дістав бойовий пістолет і спрямував його в бік бійців спецпідрозділу КОРД. Правоохоронці оперативно знешкодили його без втрат.

Наразі, окрім підозри в умисному вбивстві, вирішується питання щодо повідомлення про підозру за посягання на життя правоохоронця, самовільного залишення військової частини та незаконного поводження зі зброєю.

Санкції інкримінованих статей передбачають аж до довічного позбавлення волі.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

поліція адвокат затримання

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

«Конкурсні комісії – це не декорація», – адвокат та член Конкурсної комісії з відбору керівництва САП Олексій Шевчук

Олексій Шевчук пояснив, чому конкурси на керівні та адміністративні посади, зокрема в САП, стали індикатором зрілості громадянського суспільства та професійних спільнот.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]