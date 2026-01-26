На Одещині затримали адвоката, який убив чоловіка з ревнощів і понад два роки переховувався

За інформацією поліції, підозрюваний вистрілив із дробовика та смертельно поранив опонента.

Поліцейські затримали 50-річного адвоката з Житомира, якого підозрюють в умисному вбивстві та тривалому переховуванні від слідства. Про це повідомили в поліції. Затримання відбулося в Одеській області.

За даними слідства, у квітні 2022 року під час застілля між підозрюваним і 31-річним гостем виник конфлікт через жінку. Сварка переросла у бійку, під час якої чоловік вистрілив із дробовика та смертельно поранив опонента. Щоб приховати злочин, він вивіз тіло до Богунського кар’єру та затопив його.

Після звернення матері щодо зникнення сина правоохоронці встановили факт умисного вбивства, ідентифікували ймовірного злочинця та повідомили йому про підозру за ст. 115 Кримінального кодексу України. Після цього чоловік почав переховуватися від органів досудового розслідування.

У поліції вказують, що у червні 2023 року, проходячи військову службу, підозрюваний самовільно залишив військову частину в Одеській області, прихопивши із собою автомат, пістолет та боєприпаси.

Під час затримання чоловік дістав бойовий пістолет і спрямував його в бік бійців спецпідрозділу КОРД. Правоохоронці оперативно знешкодили його без втрат.

Наразі, окрім підозри в умисному вбивстві, вирішується питання щодо повідомлення про підозру за посягання на життя правоохоронця, самовільного залишення військової частини та незаконного поводження зі зброєю.

Санкції інкримінованих статей передбачають аж до довічного позбавлення волі.

