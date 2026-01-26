  1. В Украине

Оксен Лисовой сообщил, когда учителя начнут получать повышенную зарплату

20:44, 26 января 2026
Оксен Лисовой напомнил, что зарплата учителя формируется на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления.
Оксен Лисовой сообщил, когда учителя начнут получать повышенную зарплату
Фото: 24tv.ua
В Украине педагоги начнут получать заработную плату, увеличенную на 30 %, уже в ближайшие недели. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Он напомнил, что правительство приняло политическое решение — с 1 января 2026 года заработная плата учителей должна вырасти на 30 %. Для этого в государственном бюджете на 2026 год предусмотрен дополнительный финансовый ресурс, а в начале января эти средства уже доведены до общин в составе образовательной субвенции — с учетом данного повышения.

«Зарплата учителя, как и раньше, формируется на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления. Государственное повышение не заменяет местные стимулы, а дополняет их, усиливая базовую зарплату. Поэтому сейчас важно, чтобы в процессе январских начислений все эти элементы сложились вместе так, как это было заложено в государственном решении, — чтобы каждый учитель почувствовал реальное повышение своей оплаты труда», — заявил он.

