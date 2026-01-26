Михаил Бродович стал новым послом Украины в Грузии

Владимир Зеленский назначил посла Украины в Грузии.

Фото: ukrinform.ua

В понедельник, 26 января, Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Грузии. Соответствующий указ № 83/2026 опубликован на официальном сайте Главы государства.

«Назначить Бродовича Михаила Франковича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии», — говорится в документе.

Напомним, должность посла Украины в Грузии была вакантной с 2022 года, когда свою дипломатическую миссию в этой стране завершил Игорь Долгов. После этого Украина в Грузии была представлена на уровне временных поверенных, которых за неполные четыре года было пятеро.

С 2025 года должность временного поверенного в делах Украины в Грузии занимает Роман Яковенко.

Бродович находится на дипломатической службе в Министерстве иностранных дел Украины с 1996 года. Он был консулом Генерального консульства Украины в Стамбуле (Турция), Генеральным консулом Украины в Кракове (Польша).

С 2015 по 2022 год был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Словении.

