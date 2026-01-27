Е-Предприниматель в «Дії» — для бизнеса доступно 13 услуг в одном окне
На портале «Дія» сервис «е-предприниматель» собрал 13 услуг для старта и развития бизнеса.
Сервис разработан для будущих и действующих предпринимателей, чтобы уменьшить необходимость посещать десятки учреждений для оформления документов.
В рамках «е-предприниматель» собраны 13 сервисов, которые охватывают все — от регистрации ФЛП и выбора КВЭДов до внесения изменений, получения справок и закрытия фирмы.
О каких услугах идет речь
- зарегистрировать ФЛП или изменить данные о нем;
- зарегистрировать ООО на основании модельного устава или перевести действующее ООО на модельный устав;
- перейти на упрощенную систему налогообложения или стать плательщиком налога на добавленную стоимость;
- открыть банковский счет;
- подать вакансии в Центр занятости;
- задекларировать соответствие материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности;
- задекларировать соответствие материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда;
- зарегистрировать мощности операторов рынка пищевых продуктов;
- зарегистрировать РРО;
- зарегистрировать ПРРО;
- подать уведомление о приеме работника на работу;
- подать уведомление об использовании единого счета;
- подать уведомление об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).
Как присоединиться к сервису
- в разделе «е-предприниматель» нажмите «Подать заявление», авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина;
- выберите услуги, которые хотите получить;
- заполните заявление на получение услуги;
- подпишите его электронной подписью физического лица.
Заявления будут обработаны от нескольких минут до 10 рабочих дней — в зависимости от вида услуги. Результат поступит на электронную почту и в личный кабинет в разделе «Обратите внимание». После обработки заявления вы можете заниматься предпринимательской деятельностью.
