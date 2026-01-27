  1. В Украине

Е-Предприниматель в «Дії» — для бизнеса доступно 13 услуг в одном окне

08:12, 27 января 2026
В рамках «е-предприниматель» собраны 13 сервисов, которые охватывают все — от регистрации ФЛП и выбора КВЭДов до внесения изменений, получения справок и закрытия фирмы.
Фото: diia.gov.ua
На портале «Дія» сервис «е-предприниматель» собрал 13 услуг для старта и развития бизнеса.

Сервис разработан для будущих и действующих предпринимателей, чтобы уменьшить необходимость посещать десятки учреждений для оформления документов.

В рамках «е-предприниматель» собраны 13 сервисов, которые охватывают все — от регистрации ФЛП и выбора КВЭДов до внесения изменений, получения справок и закрытия фирмы.

О каких услугах идет речь

  • зарегистрировать ФЛП или изменить данные о нем;
  • зарегистрировать ООО на основании модельного устава или перевести действующее ООО на модельный устав;
  • перейти на упрощенную систему налогообложения или стать плательщиком налога на добавленную стоимость;
  • открыть банковский счет;
  • подать вакансии в Центр занятости;
  • задекларировать соответствие материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности;
  • задекларировать соответствие материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда;
  • зарегистрировать мощности операторов рынка пищевых продуктов;
  • зарегистрировать РРО;
  • зарегистрировать ПРРО;
  • подать уведомление о приеме работника на работу;
  • подать уведомление об использовании единого счета;
  • подать уведомление об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).

Как присоединиться к сервису

  • в разделе «е-предприниматель» нажмите «Подать заявление», авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина;
  • выберите услуги, которые хотите получить;
  • заполните заявление на получение услуги;
  • подпишите его электронной подписью физического лица.

Заявления будут обработаны от нескольких минут до 10 рабочих дней — в зависимости от вида услуги. Результат поступит на электронную почту и в личный кабинет в разделе «Обратите внимание». После обработки заявления вы можете заниматься предпринимательской деятельностью.

Дия ФЛП

