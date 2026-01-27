  1. В Україні

Е-Підприємець у Дії — для бізнесу доступно 13 послуг в одному вікні

08:12, 27 січня 2026
У рамках «е-підприємець» зібрано 13 сервісів, що охоплюють усе – від реєстрації ФОП і вибору КВЕДів до внесення змін, отримання довідок та закриття фірми.
Фото: diia.gov.ua
На порталі «Дія» сервіс «е-підприємець» зібрав 13 послуг для старту та розвитку бізнесу.

Сервіс розроблено для майбутніх і діючих підприємців, щоб зменшити потребу відвідувати десятки установ для оформлення документів.

У рамках «е-підприємець» зібрано 13 сервісів, що охоплюють усе – від реєстрації ФОП і вибору КВЕДів до внесення змін, отримання довідок та закриття фірми.

Про які послуги йдеться

  • зареєструвати ФОП або змінити дані про нього;
  • зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту або перевести діючий ТОВ на модельний статут;
  • перейти на спрощену систему оподаткування або стати платником податку на додану вартість;
  • відкрити банківський рахунок;
  • подати вакансії до Центру зайнятості;
  • задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань пожежної безпеки;
  • задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань охорони праці;
  • зареєструвати потужності операторів ринку харчових продуктів;
  • зареєструвати РРО;
  • зареєструвати ПРРО;
  • подати повідомлення про прийняття працівника на роботу;
  • подати повідомлення про використання єдиного рахунку;
  • подати повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).

Як долучитись до сервісу

  • у розділі "е-підприємець" натисніть "Подати заяву", авторизуйтесь або зареєструйтесь у кабінеті громадянина;
  • оберіть послуги, які хочете отримати;
  • заповніть заяву про отримання послуги.
  • підпишіть її електронним підписом фізичної особи.

Заяви опрацюють від декількох хвилин до 10 робочих днів, залежно від виду послуги. Результат надійде на пошту та в особистий кабінет в розділ "Зверніть увагу". Після опрацювання заяви можете займатись підприємницькою діяльністю.

Дія ФОП

