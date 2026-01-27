Е-Підприємець у Дії — для бізнесу доступно 13 послуг в одному вікні
На порталі «Дія» сервіс «е-підприємець» зібрав 13 послуг для старту та розвитку бізнесу.
Сервіс розроблено для майбутніх і діючих підприємців, щоб зменшити потребу відвідувати десятки установ для оформлення документів.
У рамках «е-підприємець» зібрано 13 сервісів, що охоплюють усе – від реєстрації ФОП і вибору КВЕДів до внесення змін, отримання довідок та закриття фірми.
Про які послуги йдеться
- зареєструвати ФОП або змінити дані про нього;
- зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту або перевести діючий ТОВ на модельний статут;
- перейти на спрощену систему оподаткування або стати платником податку на додану вартість;
- відкрити банківський рахунок;
- подати вакансії до Центру зайнятості;
- задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань пожежної безпеки;
- задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань охорони праці;
- зареєструвати потужності операторів ринку харчових продуктів;
- зареєструвати РРО;
- зареєструвати ПРРО;
- подати повідомлення про прийняття працівника на роботу;
- подати повідомлення про використання єдиного рахунку;
- подати повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).
Як долучитись до сервісу
- у розділі "е-підприємець" натисніть "Подати заяву", авторизуйтесь або зареєструйтесь у кабінеті громадянина;
- оберіть послуги, які хочете отримати;
- заповніть заяву про отримання послуги.
- підпишіть її електронним підписом фізичної особи.
Заяви опрацюють від декількох хвилин до 10 робочих днів, залежно від виду послуги. Результат надійде на пошту та в особистий кабінет в розділ "Зверніть увагу". Після опрацювання заяви можете займатись підприємницькою діяльністю.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.