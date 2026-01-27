Е-Підприємець у Дії — для бізнесу доступно 13 послуг в одному вікні

У рамках «е-підприємець» зібрано 13 сервісів, що охоплюють усе – від реєстрації ФОП і вибору КВЕДів до внесення змін, отримання довідок та закриття фірми.

На порталі «Дія» сервіс «е-підприємець» зібрав 13 послуг для старту та розвитку бізнесу.

Сервіс розроблено для майбутніх і діючих підприємців, щоб зменшити потребу відвідувати десятки установ для оформлення документів.

У рамках «е-підприємець» зібрано 13 сервісів, що охоплюють усе – від реєстрації ФОП і вибору КВЕДів до внесення змін, отримання довідок та закриття фірми.

Про які послуги йдеться

зареєструвати ФОП або змінити дані про нього;

зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту або перевести діючий ТОВ на модельний статут;

перейти на спрощену систему оподаткування або стати платником податку на додану вартість;

відкрити банківський рахунок;

подати вакансії до Центру зайнятості;

задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань пожежної безпеки;

задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань охорони праці;

зареєструвати потужності операторів ринку харчових продуктів;

зареєструвати РРО;

зареєструвати ПРРО;

подати повідомлення про прийняття працівника на роботу;

подати повідомлення про використання єдиного рахунку;

подати повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).

Як долучитись до сервісу

у розділі "е-підприємець" натисніть "Подати заяву", авторизуйтесь або зареєструйтесь у кабінеті громадянина;

оберіть послуги, які хочете отримати;

заповніть заяву про отримання послуги.

підпишіть її електронним підписом фізичної особи.

Заяви опрацюють від декількох хвилин до 10 робочих днів, залежно від виду послуги. Результат надійде на пошту та в особистий кабінет в розділ "Зверніть увагу". Після опрацювання заяви можете займатись підприємницькою діяльністю.

