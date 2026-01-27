Завладение 1,7 млн ​​грн: Верховный Суд подтвердил приговор экс-главному инженеру «Николаевоблтеплоэнерго» Бородину

Виталий Бородин приговорен к 8 годам заключения за завладение средствами предприятия более чем на 1,7 млн ​​грн.

фото: nikvesti.com

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменений приговор Высшего антикоррупционного суда от 22 ноября 2023 года и определение Апелляционной палаты ВАКС от 3 июля 2024 года, которыми бывший главный инженер ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Виталий Бородин признан виновным в 7 подлог. Об этом сообщили в САП.

Верховный Суд поддержал позицию прокурора САП, отклонил кассационную жалобу стороны защиты и подтвердил законность решений судов низших инстанций.

В результате Бородин приговорен к 8 годам лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года, а также с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Решение Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

