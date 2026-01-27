  1. В Україні
  2. / Верховний Суд

Заволодіння 1,7 млн грн: Верховний Суд підтвердив вирок ексголовному інженеру «Миколаївоблтеплоенерго» Бородіну

14:29, 27 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Віталія Бородіна засуджено до 8 років ув’язнення за заволодіння коштами підприємства на понад 1,7 млн грн.
Заволодіння 1,7 млн грн: Верховний Суд підтвердив вирок ексголовному інженеру «Миколаївоблтеплоенерго» Бородіну
фото: nikvesti.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін вирок Вищого антикорупційного суду від 22 листопада 2023 року та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 3 липня 2024 року, якими колишнього головного інженера ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Віталія Бородіна визнано винним у заволодінні коштами підприємства на суму понад 1,7 млн грн і службовому підробленні. Про це повідомили у САП.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Верховний Суд підтримав позицію прокурора САП, відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність рішень судів нижчих інстанцій.

У результаті Бородіна засуджено до 8 років позбавлення волі з забороною обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки, а також з конфіскацією всього належного йому майна.

Рішення Верховного Суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховний Суд САП Миколаїв вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]