Заволодіння 1,7 млн грн: Верховний Суд підтвердив вирок ексголовному інженеру «Миколаївоблтеплоенерго» Бородіну
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін вирок Вищого антикорупційного суду від 22 листопада 2023 року та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 3 липня 2024 року, якими колишнього головного інженера ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Віталія Бородіна визнано винним у заволодінні коштами підприємства на суму понад 1,7 млн грн і службовому підробленні. Про це повідомили у САП.
Верховний Суд підтримав позицію прокурора САП, відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність рішень судів нижчих інстанцій.
У результаті Бородіна засуджено до 8 років позбавлення волі з забороною обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки, а також з конфіскацією всього належного йому майна.
Рішення Верховного Суду є остаточним і оскарженню не підлягає.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.