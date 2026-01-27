  1. В Украине

Незаконные выплаты уволенным военным: в Киевской области офицера будут судить за растрату 500 тысяч гривен

18:21, 27 января 2026
Начальник финансовой службы воинской части в Киевской области предстанет перед судом за незаконные выплаты уволенным военным.
В Киевской области ГБР разоблачил начальника финансовой службы воинской части, который в течение года после освобождения двух военных незаконно начислял им денежное довольствие. Об этом рассказали в ГБР.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Из-за действий офицера государство потеряло почти 500 тысяч гривен.

Отмечается, что офицер в течение года после увольнения двух военнослужащих не прекратил начисление выплат.

Начальнику финансовой службы инкриминируют небрежное отношение к службе, что причинило существенный ущерб, причиненный в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Кроме того, в рамках уголовного производства подан гражданский иск с целью возврата незаконно уплаченных средств в государственную собственность.

военные ГБР

