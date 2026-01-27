Незаконні виплати звільненим військовим: на Київщині офіцера судитимуть за розтрату 500 тисяч гривень

Начальник фінансової служби військової частини на Київщині постане перед судом за незаконні виплати звільненим військовим.

На Київщині ДБР викрило начальника фінансової служби військової частини, який протягом року після звільнення двох військових незаконно нараховував їм грошове забезпечення. Про це розповіли у ДБР.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Через дії офіцера держава втратила майже 500 тисяч гривень.

Зазначається, що офіцер упродовж року після звільнення двох військовослужбовців не припинив нарахування виплат.

Начальнику фінансової служби інкримінують недбале ставлення до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Крім того, у межах кримінального провадження подано цивільний позов з метою повернення незаконно виплачених коштів у державну власність.

