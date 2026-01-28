  1. В Украине

Куда военнослужащим обращаться в случае нарушения прав: перечень учреждений и горячих линий

15:11, 28 января 2026
Куда обращаться из-за незаконных решений, проблем с выплатами или медицинским обеспечением.
Военнослужащие во время прохождения службы имеют гарантированные законом права, однако на практике не всегда сталкиваются с их соблюдением. Незаконные кадровые решения, проблемы с выплатами, медицинским обеспечением или увольнением со службы требуют четкого и своевременного реагирования. Именно поэтому важно знать, куда и каким образом можно обратиться для защиты своих прав и законных интересов.

Полтавский областной ТЦК и СП напомнил, куда обращаться военнослужащим в случае нарушения прав.

Военный омбудсмен:

  • рассматривает жалобы,
  • оказывает первичную правовую помощь,
  • проводит расследования в случаях нарушения прав,
  • контролирует качество и своевременность оказания медицинской помощи,
  • работает над устранением возможных злоупотреблений со стороны командования.
  • Военнослужащие и их родные могут обратиться к военному омбудсмену письменно на электронный адрес [email protected] или через «горячую линию» Минобороны по номеру 1512.

Центральное управление защиты прав военнослужащих:

  • осуществляет мониторинг соблюдения прав военнослужащих,
  • формирует политику по вопросам гендерного равенства,
  • принимает меры по восстановлению нарушенных прав и социальных гарантий военнослужащих, в частности права на отпуск, получение медицинской помощи, надлежащих выплат и т. д.

Обращения военнослужащих принимаются на электронный адрес [email protected]

Контакты для военных — номера горячих линий:

  • Военная служба правопорядка — 044 454 73 08
  • Государственное бюро расследований — 044 300 27 07
  • Генеральный штаб ВСУ — 0 800 50 04 10
  • Министерство обороны Украины — 044 230 73 30
  • Командование медицинских сил — 044 230 73 64
  • Департамент финансов Минобороны — 044 271 35 59
  • Уполномоченный ВРУ по правам человека — 0 800 50 17 20; 044 299 74 08.

Кроме того, военнослужащие могут воспользоваться правом на обжалование действий командира, которые считают неправомерными, используя такие формы:

  • письменные обращения или личный прием у командования и в органах военного управления;
  • обращение в органы досудебного расследования;
  • подача иска в административный суд.

ВСУ военные армия военнослужащие ТЦК

