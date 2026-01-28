Куда военнослужащим обращаться в случае нарушения прав: перечень учреждений и горячих линий

Куда обращаться из-за незаконных решений, проблем с выплатами или медицинским обеспечением.

Военнослужащие во время прохождения службы имеют гарантированные законом права, однако на практике не всегда сталкиваются с их соблюдением. Незаконные кадровые решения, проблемы с выплатами, медицинским обеспечением или увольнением со службы требуют четкого и своевременного реагирования. Именно поэтому важно знать, куда и каким образом можно обратиться для защиты своих прав и законных интересов.

Полтавский областной ТЦК и СП напомнил, куда обращаться военнослужащим в случае нарушения прав.

Военный омбудсмен:

рассматривает жалобы,

оказывает первичную правовую помощь,

проводит расследования в случаях нарушения прав,

контролирует качество и своевременность оказания медицинской помощи,

работает над устранением возможных злоупотреблений со стороны командования.

Военнослужащие и их родные могут обратиться к военному омбудсмену письменно на электронный адрес [email protected] или через «горячую линию» Минобороны по номеру 1512.

Центральное управление защиты прав военнослужащих:

осуществляет мониторинг соблюдения прав военнослужащих,

формирует политику по вопросам гендерного равенства,

принимает меры по восстановлению нарушенных прав и социальных гарантий военнослужащих, в частности права на отпуск, получение медицинской помощи, надлежащих выплат и т. д.

Обращения военнослужащих принимаются на электронный адрес [email protected]

Контакты для военных — номера горячих линий:

Военная служба правопорядка — 044 454 73 08

Государственное бюро расследований — 044 300 27 07

Генеральный штаб ВСУ — 0 800 50 04 10

Министерство обороны Украины — 044 230 73 30

Командование медицинских сил — 044 230 73 64

Департамент финансов Минобороны — 044 271 35 59

Уполномоченный ВРУ по правам человека — 0 800 50 17 20; 044 299 74 08.

Кроме того, военнослужащие могут воспользоваться правом на обжалование действий командира, которые считают неправомерными, используя такие формы:

письменные обращения или личный прием у командования и в органах военного управления;

обращение в органы досудебного расследования;

подача иска в административный суд.

