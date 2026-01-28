Куда военнослужащим обращаться в случае нарушения прав: перечень учреждений и горячих линий
Военнослужащие во время прохождения службы имеют гарантированные законом права, однако на практике не всегда сталкиваются с их соблюдением. Незаконные кадровые решения, проблемы с выплатами, медицинским обеспечением или увольнением со службы требуют четкого и своевременного реагирования. Именно поэтому важно знать, куда и каким образом можно обратиться для защиты своих прав и законных интересов.
Полтавский областной ТЦК и СП напомнил, куда обращаться военнослужащим в случае нарушения прав.
Военный омбудсмен:
- рассматривает жалобы,
- оказывает первичную правовую помощь,
- проводит расследования в случаях нарушения прав,
- контролирует качество и своевременность оказания медицинской помощи,
- работает над устранением возможных злоупотреблений со стороны командования.
- Военнослужащие и их родные могут обратиться к военному омбудсмену письменно на электронный адрес [email protected] или через «горячую линию» Минобороны по номеру 1512.
Центральное управление защиты прав военнослужащих:
- осуществляет мониторинг соблюдения прав военнослужащих,
- формирует политику по вопросам гендерного равенства,
- принимает меры по восстановлению нарушенных прав и социальных гарантий военнослужащих, в частности права на отпуск, получение медицинской помощи, надлежащих выплат и т. д.
Обращения военнослужащих принимаются на электронный адрес [email protected]
Контакты для военных — номера горячих линий:
- Военная служба правопорядка — 044 454 73 08
- Государственное бюро расследований — 044 300 27 07
- Генеральный штаб ВСУ — 0 800 50 04 10
- Министерство обороны Украины — 044 230 73 30
- Командование медицинских сил — 044 230 73 64
- Департамент финансов Минобороны — 044 271 35 59
- Уполномоченный ВРУ по правам человека — 0 800 50 17 20; 044 299 74 08.
Кроме того, военнослужащие могут воспользоваться правом на обжалование действий командира, которые считают неправомерными, используя такие формы:
- письменные обращения или личный прием у командования и в органах военного управления;
- обращение в органы досудебного расследования;
- подача иска в административный суд.
